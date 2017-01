Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: Igor Bauersima: norway.today (rendező Kövesdy István) január 10-én, kedden 18 órától és január 11-én, szerdán 18 órától a kamarateremben; Molnár Ferenc: Liliom (rendező Bocsárdi László) január 12-én, csütörtökön 19 órától és január 13-án, pénteken 19 órától a nagyteremben.

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház előadása: Tom Dugdale Egyszer élünk (rendező Tom Dugdale) január 14-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban.

SZIGLIGETI SZÍNHÁZ. A nagyváradi színház január 11-én, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban és január 12-én, csütörtökön 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban mutatja be Székely Csaba Bányavirág (rendező Hunyadi István) című tragikomédiáját. Jegyek elővételben a kulturális szervezőirodában (telefonszám: 0267 312 104) és a kovásznai művelődési ház jegypénztárában (telefon: 0762 674 516) kaphatók.

MACSKAKŐ SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában ma 19 órától a Macskakő színjátszó csoport a Váróterem című előadást játssza. Jegyár: 5 lej.

VÁROSI SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában január 13-án 19 órától Kiss Csaba Skandináv lottó című előadást játsszák. Jegyár: 15 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lej. l A nagyteremben a Toldi-bérleteseknek adják elő Ray Cooney Ketten a neten című szilveszteri darabját január 16-án 19 órától (jegyár: 15 lej, diákoknak és nyugdíjasokak 10 lej).

GRUPPEN-HECC. A Rádió Gaga és a Gruppen-Hecc Kézdivásárhelyen január 15-én 17 és 20 órától a Vigadó Művelődési Házban mutatja be Lecsó Macsó szilveszteri kabaréját. Szereplők: Nagy István, Kárp György, Henn János, Biluska Annamária, Somody Hajnal, László Zsuzsa, Fodor Piroska, zenei munkatárs Nyágai István, a szerzők: Nagy István és Molnár Tibor. Hang- és fénytechnika: Göllner Károly, rendező: Hompot Szilárd.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaréjának címe Ha betéved – nem téved!, rendezője Kovács Levente. Január 22-én, vasárnap 17 és 20 órától; 23-án, hétfőn és 24-én, kedden 19 órától; 25-én, szerdán 20 órától és 26-án, csütörtökön 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében játsszák. Jegyek elővételben Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon) és a városi szervezőirodában (telefon: 0746 208 811). l A társulat február 6-án, hétfőn 17 és 20 órától a Kovásznai Művelődési Központban mutatja be a zenés szilveszteri kabarét. Jegyár: 30 lej. Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában vagy a 0762 674 516-os telefonszámon igényelhetők.

Könyvbemutató

* Kovásznán a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében ma 17 órától Csinta Samu újságíró bemutatja Arisztokraták honfoglalása című könyvét. A rendezvény házigazdája Balogh Zoltán lelkipásztor.

* A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház galériájában január 13-án 18 órától bemutatják Dimény-Haszmann Árpád Levelek a szomszéd szobába című verseskötetét.

Kiállítás

Leltár miatt nyitva a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér január 29-ig hétfő kivételével naponta 11–19 óráig. Honlap: www.magmacm.ro.

Játékprogram kisiskolásoknak

A kézdivásárhelyi Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban január 12-én, csütörtökön 14–15 óráig kerül sor az E mese vár című háromfordulós játékprogram első szakaszára. Szeretettel várnak minden olyan kisiskolást, aki szeretné kipróbálni magát játékban, kreatív kézműveskedésben, rajzban, kamishibai-készítésben. Egyszerre csak 15 gyermek vehet részt a próbákon. A legjobbak a játék végén könyvjutalomban részesülnek, és egynapos, kalandokkal teli nyári táborban vehetnek részt. Jelentkezni személyesen január 10-ig lehet a könyvtárban. Érdeklődni a 0267 363 018-as telefonszámon.

Röviden

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17 órától kosárfonó tanfolyam felnőtteknek.

HÁROMSZÉKI FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörben várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt. A kör vezetője Gábor Éva.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.

MÓDOSUL A KÖNYVTÁRI PROGRAM. Január 10-től a következőképpen módosul a Bod Péter Megyei Könyvtár fiókkönyvtárának (Sepsiszentgyörgy, Sport utca 15. szám, 21-es tömbház, A lépcsőház, 1-es lakrész, 0367 080 079, biblio@kmkt.ro) nyitvatartási rendje: kedden, csütörtökön, pénteken 10–16, szerdán 12–18 óráig.

ADÓFIZETÉS KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja az adófizetők figyelmét, hogy a helyi adók és illetékek irodája mától fogadja ügyfeleit.

EGYÜTT A RÁK ELLEN. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban január 11-én, szerdán 17 órától tartja találkozóját az Együtt a Rák Ellen Egyesület. Minden érdeklődőt szívesen látnak.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy január 10-én, kedden 9–13 óráig a bodoki vízháznál végzett karbantartási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Bodok köz­ségben. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma az Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Rádió

A Mária Rádió sepsiszentgyörgyi stúdiójának élő adásai: ma 14.45-től és 17 órától imaszándékok fogadása, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.15-től zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17.15-től örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Hargitafürdőről, 18.55-től a hét plébániája, 19.30-tól hírek este, műsorismertető, 19.40-től esti mese, 19.45-től zsolozsma-kompletórium. Honlap: www.marioaradio.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-tól: A nadrág története S Erdély régi templomai – a Szatmár megyei Ákos régi temploma. S Út, igazság, élet – a resicabányai magyarság lassú, de visszafordíthatatlan agóniáját hivatott több méltósággal felövezni. S Útilapu – Természetbarát rovatunkban Erdély egyik legnépszerűbb túrázóhelyére, a Retyezát-hegységbe látogatunk el.