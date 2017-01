A zsarolóvírusok (ransomware-ek) már egy ideje fertőzik az androidos telefonokat, felbukkantak PC-ken, sőt, kórházi rendszerekben is. Most viszont a PC World egy példa nélküli, de valószínűleg nem egyedi esetről számolt be: karácsonykor egy androidos okostévét talált meg egy kellemetlenkedő ransomware. Egy kansasi szoftverfejlesztő beszámolója szerint az egyik családtagja letöltött egy filmnéző alkalmazást a tévére, nem is sejtve, hogy egy zsarolóvírus is érkezett vele együtt. A kártevő blokkolta a képernyőt, és egy FBI-témájú üzenetet jelenített meg, 500 dollár „váltságdíjat” követelve.

A szoftverfejlesztő, mivel ő ajándékozta a már hároméves tévét a rokonnak, megpróbált segíteni, azonban sem a gyári reset, sem a twitterezők tanácsai nem vezettek eredményre. Ezután az LG-hez fordultak, és végül 340 dollárba került a televízió vírusmentesítése, de ez még mindig jobb volt, mint a vírus által követelt 500 dollár, arról nem is beszélve, hogy sehol sem találtak olyan felületet, ahol ki lehetett volna ezt fizetni.

Az LG szakemberei fizikai gombok adott sorrendben nyomogatásával produkáltak egy hatásos gyári resetet, de persze minden eltűnt a tévéről. Így nem árt felkészülni, hogy szaporodni fognak az ilyen esetek, azaz érdemes nagyon meggondolni, hogy mit és honnan töltünk le, és lehetőség szerint készítsünk biztonsági másolatot a tévén tárolt fájlokról.