Tavaly már sorban az ötödik éve emelkedett Nagy-Britanniában a forgalomba helyezett új autók száma. A Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) szakmai képviseleti szervezet honlapján múlt héten közzétett kimutatás szerint 2016-ban 2,692 millió új autót helyeztek forgalomba, 2,3 százalékkal többet az előző évinél. Decemberben viszont éves bázison 1,1 százalékkal, 178 ezerre csökkent a forgalomba helyezések száma. A dízel autók száma 0,6 százalékkal 1,285 millióra emelkedett, részarányuk 47,7 százalékra csökkent a 2015-ös 48,5 százalékról. A benzinüzemű járművek száma 2,7 százalékkal 1,318 millióra emelkedett, részarányuk 49,0 százalékra nőtt 48,8 százalékról. Alternatív hajtású járművet 88,9 ezret értékesítettek tavaly Nagy-Britanniában, 22,2 százalékkal többet, mint 2015-ben. Részarányuk 3,3 százalékra emelkedett 2,8 százalékról az újonnan forgalomba helyezett járművek között. A forgalomba helyezett plug-in hibrid autók száma 41,9 százalékkal emelkedett, a teljesen elektromos autóké pedig 3,3 százalékkal. A brit utakon közlekedő teljesen elektromos autók száma több mint tíz- ezerrel gyarapodott tavaly.

A brit autópiac a világon az egyik legváltozatosabb modellkínálattal rendelkezik: 44 márka közel négyszáz modellje közül lehet választani. A kínálat szempontjából a 2017-es év jónak ígérkezik, hiszen 70 új modell bemutatását jelentették be az elkövetkező tizenkét hónapra.