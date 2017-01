Előző írásunk

Kamil Stoch nyerte péntek este a bischofshofeni utolsó állomást, sikerével pedig a síugrók 65. négysáncversenyén is győzött. A kétszeres olimpiai bajnok az egész sorozatban kiegyensúlyozottan versenyzett, ez jellemezte Bischofshofenben is. Mindkét sorozatban volt nála jobb ugró, de így is megnyerte a viadalt és a négysáncversenyt. 16 év után született ismét lengyel győzelem, ugyanis 2001-ben Adam Malysz lett az első.