A két klasszis a 36. egymás elleni mérkőzésére készült, és jóval nagyobb volt az egy héttel fiatalabb Djokovics fölénye (24–11), igaz, a legutóbbi összecsapást, a vb-döntőt Murray nyerte meg.

A korábbi világelső két nagyon nehéz adogatógémmel kezdett, a másodikban bréklabdát is kellett hárítania, de mindkettőt hozta (2:1), a kisebb pihenőt követően két tükörsima adogatása után már ő szorongatta a britet, 4:3-as előnyénél el is vette ellenfele szerváját (5:3), és behúzta a szettet (6:3).

A másodikban ismét Murray került előbb kedvezőbb helyzetbe, de 3:2-es előnyénél sem tudott brékelni, majd Djokovics nagy esése után sorozatban három labdamenetet elveszítve már a szerb jutott két fogadóponthoz – egy kettős hibával össze is jött a brék (4:3).

Murray előtt ismét felcsillant a remény, de 0:30-at követően nem tudta megszorítani a szerbet, ahogyan 5:4-nél is kihagyta az első lehetőségét. Djokovics a három meccslabdájánál nagyon passzívan játszott, így újra esélyhez jutott a világelső, és visszajött a meccsbe (5:5), majd űrteniszt bemutatva egyenlített (5:7).

A döntő felvonás kezdetén a brit nagy küzdelmek árán hozta az adogatását, ezt viszont könnyebb szervajátékok követték, 3:2-es előnyénél pedig 0:30-cal nyitott, majd bréklabdához is jutott, de Djokovics így is egyenlíteni tudott (3:3).

Ahogyan ilyenkor lenni szokott, a volt ranglistavezető rögvest brékelt, méghozzá engedett labdamenet nélkül, majd a saját szerváját hozva 5:3-ra ellépett. Murray részéről a szépítés még összejött, az egyenlítés azonban már nem, így Djokovics – ha nem is könnyen, de – csak visszavágott a vb-döntős vereségéért (6:4).