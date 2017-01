„Az elmúlt hónapokban a csapat vezetése fáradhatatlanul dolgozott, hogy új befektetőt találjon, ezzel hosszú távra biztosítsa az istálló jövőjét, de sajnálatos módon nem járt sikerrel a rendelkezésre álló időn belül” – nyilatkozta pénteken Geoff Rowley, az FRP üzleti tanácsadó képviselője. A cég azért vizsgálja a csapatot, hogy megállapítsa, kaphat-e versenyengedélyt az idei szezonra.

A brit székhelyű Manor Racing már 2014-ben – amikor még Marussiának hívták – csődvédelem alatt állt. Az előző idényt az utolsó, 11. helyen záró csapat vezetése tavaly tárgyalásokat folytatott egy befektetői csoporttal, már a megállapodás is megszületett az adásvételről, de az ázsiai konzorcium végül elállt az üzlettől.

Stephen Fitzpatrick tulajdonos emlékeztetett, hogy 2015-ben úgy döntöttek, ha nem biztos, hogy egy szezont be tudnak fejezni, akkor el sem indulnak. „Amikor átvettem a csapatot, egyértelműen kijelentettük, elengedhetetlen, hogy legalább a tizedik helyen végezzünk a konstruktőrök között 2016-ban, és az idény jelentős részében jó helyen álltunk” – tette hozzá.

Pascal Wehrlein az Osztrák Nagydíjon megszerezte a Manor egyetlen pontját, de az utolsó előtti versenyen, Brazíliában a Sauber – Felipe Nasr kilencedik helyével – megelőzte a brit istállót. Ezzel a Manor nagyságrendileg 30 millió dollár pénzdíjtól esett el.

Fitzpatrick a történtek ellenére a csapat legsikeresebb évének nevezte a tavalyit. „A pályán és azon kívül is hatalmasat léptünk előre, de végül ez sem volt elég” – hangsúlyozta.

Az új idény első futamát március 26-án rendezik Melbourne-ben, a tesztelések február végén kezdődnek. Geoff Rowley elmondta, hogy a Manor részvétele a hét végén kezdődött vizsgálat és az ezzel párhuzamosan zajló tárgyalások eredményétől függ, de „nagyon korlátozottak a lehetőségek”. Amennyiben a Manor – amely még nem nevezte meg idei pilótáit – nem indul, a szezonban csak tíz csapat vesz majd részt.