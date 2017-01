A Sepsi-SIC hosszú percekig tartó gólképtelensége és fizikai felkészülési hiánya miatt 19 gólos vereséget szenvedett az újonc Nagybányai Minaur csapatától vasárnap a Szabó Kati Sportcsarnokban az A-osztályos női kézilabda-bajnokság 10. fordulójában.

Mintegy két hónap elteltével lépett újra pályára a zöld-fehér mezesek alakulata, akik legutóbb a pontvadászat 8. fordulójában, azaz november 13-án játszottak – a 9. játéknapon szabadnaposak voltak –, akkor tízgólos (34–44) vereséget szenvedtek hazai környezetben a szintén újonc Nagybányai Extrem alakulatától. Sem az év vége, sem pedig az év kezdete nem sikerült úgy a szentgyörgyi lányoknak, ahogy várható lett volna.

Igazán jól kezdte a mérkőzést a Vida Attila által irányított csapat, akik öt perc elteltével már háromgólos előnyre tettek szert, sőt, az idegenlégiósokat is foglalkoztató, feljutásra hajtó nagybányaiak csak a harmadik percben találtak be először. A folytatásban egy kihagyott hétméteres megzavarta a házigazdákat, így a vendégeknek lehetőségük adódott a felzárkózásra, amit ki is használtak, majd a 8. percben már egyenlítettek is (8–8), és nem sokkal később a vezetést is átvették, amit a mérkőzés végéig csak rohamosan növeltek. A zöld-fehérek tíz percig gólképtelenek voltak, illetve a védelmük sem segítette őket abban, hogy tartani tudják a lépést a könnyed gólokat szerző nagybányaiakkal. Az első félidő második felében mindössze két gólt jegyeztek a szentgyörgyiek, így tízgólos hátránnyal vonulhattak az öltözőbe.

Szünet után újra elfogadhatóan játszottak a hazaiak, majd tíz perc elteltével érezhetően visszakapcsoltak, hiszen fizikailag nem tudták tartani a lépést az ellenféllel. Nem sikerült gólra váltani az ellentámadásokat, sőt, a SIC többszöri emberelőnyben sem tudta bevenni Nastasă kapuját, illetve az átjáróházként működő védelem is megnehezítette a dolgukat. A mérkőzés végéhez közeledve egyre nagyobb különbséget épített ki a jobb játékerőt képviselő Minaur, amiből a háromszéki csapatnak esélye sem volt faragni.

A Sepsi-SIC a folytatásban a második helyen álló Slatina vendége lesz a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 11. fordulójában.

„Nem mondhatnám azt, hogy nehéz mérkőzés volt, mert nagyon jól kezdtünk, 4–1-re is vezettünk, de ott a lányok visszakapcsoltak, mondván, nem megy nekik a játék. A tizedik percig tartani tudták a nagybányaiakat, 8–8-nál pedig teljesen elengedték magukat, és ahelyett hogy folytatták volna azt a játékot, amit addig is mutattak, fejben szétestek, és attól kezdve semmi nem jött össze. Bălăceanu kivételével senkinek nem ment igazán a játék, sőt, neki is csak addig, amíg bírta fizikailag. Az új kapusunk, Mădălina Rofel jól védett az első félidőben, segítette a csapatot. Érezhető volt, hogy fizikailag még nem állunk készen az idény folytatására, így ezen fogunk dolgozni ezután” – értékelt a mérkőzés után Vida Attila edző.

A forduló további eredményei: Brassói Naţional–Slatina 21–31, Mioveni–Nagyvárad 26–32, Marosvásárhelyi Mureşul–Nagybányai Extrem 33–29, a Temesvár, a Kisjenői Körös és Resicabánya szabadnapos volt.