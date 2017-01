Pedig semmi rendkívüli nem történt. Januárban havazni szokott, fagy is gyakorta előfordul tájainkon, és az is megesik, hogy erős szél, vihar kavarja az égből hulló fehér csapadékot. Figyelmeztettek a meteorológusok is jó előre, mégis napokra (nem órákra!) lebénult az ország déli része, vasárnap reggel még tizenöt út volt lezárva, és vonatok tucatjai el sem indultak. Egy átlagos téli vihar miatt települések százai maradtak villanyáram nélkül, nem egy-két órára, hanem fél, egész napra. Miért? Mert hullott 30–40 centi hó, és mínusz 20 fok alá csökkent a hőmérséklet.

A hóvihar Európában mindenütt lebénítja a közlekedést, csakhogy nem napokra. Lezárnak máshol is autópályákat, utakat, de éppen azért, hogy néhány óra elteltével biztonságosan lehessen közlekedni rajtuk. Nálunk napok sem elegendőek erre. Biztosra mennek a hatóságok, ahová nem engednek autót, ott el sem akadhat, majd ha eláll a havazás, elül a szél, rendet tesznek.

Élesben kezdhette meg tevékenységét Sorin Grindeanu frissen felkent kormánya. Miután gyorsan átnyomták a fizetés-, nyugdíjemelésekről szóló határozatokat – sürgősségi rendelettel, hogyan másképp –, rögtön az idei tél első kemény megnyilvánulásával kellett szembesülniük. Egymást érték a válságtanácskozások, az új miniszterelnök igyekezett szigorúan bizonyítani autoritását, gyorsan kirúgta a hótalanításért felelős igazgatóság vezetőjét – kiderült: sok a só, kevés a homok –, és hasonló sors vár azokra a prefektusokra, akik nem igyekeztek helytállni. Szívhez szólóan kérte az illetékeseket, úgy cselekedjenek, mintha családtagjaik lennének a viharban rekedtek, áram, gáz nélkül maradtak. Ennél sokkal többet nem tehetett, de azt láthatta ország-világ, nagyon komolyan veszi feladatát, minden minisztere ott ügyködik körülötte, igazolandó, nincs náluk megfelelőbb a feladatra.

Talán jól is jött ez a hóvihar, mert amilyen lendülettel nekiláttak az osztogatásnak, félő, mire el kell készülnie a költségvetésnek, a kiadási oldal messze meghaladja a bevételit. Így, a hó jótékony leple alatt talán van idejük megszemlélni a számokat, felmérni, mit, mennyit lehet. Beiktatásuk után egy nappal 5,1 milliárd lejt osztogattak szét nagyvonalúan, és még saját számításaik szerint is csak 2,9 milliárdra találtak fedezetet. Az országra rátelepedő fehér takaró talán nemcsak a mocskot borítja be, de tisztít a szociáldemokrata agyakon is.