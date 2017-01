Az újonnan avatott pálya Bodzafordulóról érhető el könnyebben, innen a távolság alig tíz kilométer. A Háromszékről érkezők választhatják a DJ121A jelzésű, Nagyborosnyó–Nagypatak–Zágonbárkány útvonalat is, a távolság itt sem nagyobb, de a Nagypatak fölötti szerpentinek éles kanyarjai komoly próbára teszik az autóvezető tudását. A pálya hossza közel 600 m, szintkülönbsége 106 méter, így a könnyű pályák sorába tartozik. A tányéros felvonó hetvenszemélyes, esti megvilágítással is felszerelték. Az aljban melegedő várja a pihenni vágyókat, forralt borral és csokoládéval, kávéval is kiszolgálják az igénylőket. Hétköznap 12–21 óra között működik a felvonó, hétvégén 9–21 óra között. Egy felvonásért a gyerekeknek három lejt, a felnőtteknek négy lejt kell fizetniük. Váltható egynapos bérlet is, gyerekeknek 60, felnőtteknek 80 lejért. Hamarosan sífelszerelések bérlését is lehetővé teszik. A sípálya mellett több horgásztó is található, léken is szerencsét próbálhatnak a hidegnek fittyet hányó pecázók.