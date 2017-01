A kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párt (SZDP) elnöke vasárnap este egy televíziós műsorban közölte: súlyos rendellenességekre bukkantak a kormánynál, miután a múlt héten beiktatták az SZDP és a szabadelvű Liberálisok és Demokraták Szövetsége alkotta koalíció által támogatott új kabinetet. Dragnea szerint a tavalyi költségvetésből 10 milliárd lej hiányzik a betervezett bevételekhez képest, ezért szerinte indokolt egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítása, amely többek között Anca Dragu volt pénzügyminisztert fogja meghallgatni.

A vádakra tegnap reagáltak a leköszönt kormány tagjai. Dragu képtelenségnek nevezte Dragnea állítását, és közölte, tavaly GDP-arányosan 2,6 százalék volt az államháztartási hiány az eredetileg betervezett 2,95 százalékhoz képest. Mint mondta, ez azt jelenti, hogy a szakértői kormány valójában megtakarított pénzt, hiszen nem költöttek el 1,5 milliárd lejt, amennyi a megvalósult és a tervezett államháztartási hiány különbözete. Dragu szerint, ha az SZDP elnökének igaza lenne, akkor az államháztartási hiány 4,1 százalékra ugrott volna.

Dacian Cioloş volt miniszterelnök egy közösségi oldalon közölt bejegyzésben válaszolt. Úgy vélte, Dragnea egy „bűvészmutatvánnyal” próbálkozik most, hogy szembesült a gazdaság valós számaival, és tudatában van annak, hogy nem tudja teljesíteni a parlamenti választások előtt tett ígéreteket. Cioloş szerint az SZDP vezetői tavaly is mindenért a szakértői kormányt tették felelőssé, és most folytatják elterelő manővereiket, hogy kimagyarázzák „teljesíthetetlen és hazug választási ígéreteiket”.

Az új kormányzati oldal már a múlt héten több kiadásnövelő intézkedést fogadott el a választási programjukba foglaltak teljesítése érdekében, így a parlament valamennyi nyugdíjat egészségügyi járulékmentessé tette, a 2000 lejnél kisebb öregségi járandóságok esetében pedig törölték a 16 százalékos jövedelemadó-kötelezettséget. A kormány egy pénteken elfogadott sürgősségi rendelet értelmében júliustól valamennyi nyugdíjat további 9 százalékkal megemelné, miután idén január 1-jétől emelkedtek már a nyugdíjak 5,25 százalékkal.