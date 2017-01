Lázár Zoltán személyében új tagja van a baróti tanácsnak. A 28 esztendős vállalkozó annak a Gál Károlynak vette át a helyét, aki a maga során a parlamenti választásokat követően a képviselővé választott Benkő Erika örökébe lépett a megyei tanácsnál. Falufelelőse van Miklósvárnak is: az év első napjaiban tartott helyi választáson Vajda Irént támogatták többen.

Lázár Zoltánt az eskütételt követően az RMDSZ frakcióvezetője, Pál-Szilágyi Zoltán üdvözölte, s kívánta, végezzen olyan hasznos munkát, mint tette éveken át Gál Károly. Lázár-Kiss Barna András polgármester örömét fejezte ki, hogy ismét olyan fiatal került a testületbe, aki nemcsak a pálya széléről akar bekiabálni, hanem kész tenni közösségünkért.

Lázár Zoltán a Háromszéknek nyilatkozva elmondta: örvend, amiért megkapta a lehetőséget, hogy tanácsosként dolgozhasson, az elkövetkezendőkben pedig azon lesz, hogy a fiatalok és a vállalkozók szempontjait ismertesse a tanácstagokkal, de emellett kész vállalni bármilyen feladatot, amellyel Barót fejlődését szolgálja.

A helyhatósági választásokon képviselet nélkül maradt Miklósvár 5-én választott falufelelőst: a negyven résztvevő közül 23-an Vajda Irént támogatták, az RMDSZ-tagsággal rendelkező Gyenge Józsefet pedig mindössze tizenöten, ketten érvénytelenül voksoltak. A 46 esztendős betegnyugdíjas, de aktív nőszövetségi munkát végző asszony is első alkalommal vett részt a képviselő-testület munkájában. A napirendet követő felszólalásában arra kérte a városvezetést, figyeljenek oda, hogy a helyi művelődési otthonban működjön a vízszolgáltatás, mert nemsokára kosaras bált szerveznek, s nem kellene úgy járjanak, mint legutóbb, amikor a kávéhoz vizet kellett otthonról vigyenek, a vízhiány miatt pedig gondot jelentett a mellékhelyiségek használata is. Az elmúlt években a miénk volt Barót legárvább faluja: ha bajunk volt, nem tudtuk, kihez kell fordulnunk, ráadásul még ünnepeinken is magunkra maradtunk. Tavaly a március 15-i ünnepségen az önkormányzatot nem képviselte senki. Azt szeretném, ha Miklósvárra nagyobb gondot fordítanának, a tanácsüléseken többször kerülne szóba a mi sorsunk, s minél hamarabb vezetékes vízzel látnák el a települést – mondotta a falufelelős.