Máthé László, a köztisztasági vállalat igazgatója érdeklődésünkre elmondta: a csoportot, amely a lakosok, cégek, intézmények kötelezettségének (hogy a portájuk, székhelyük előtt hótalanítsák, jégtelenítsék a járdát) betartását ellenőrizte, mivel nem bizonyult hatékonynak. A gondot egyebek mellett az jelentette, hogy sokan kétségbe vonták a vállalat illetékességét, magyarán úgy vették, nem tekinthető hatóságnak, amely felszólíthat, bírságolhat. Az ellenőrzés így átkerült a helyi rendőrség hatáskörébe. Az igazgató továbbá elmondta, a vállalat elsősorban a fő útvonalakon gondoskodik a járdák letakarításáról (nyolc gépük van erre a célra, valamint a kisebb úttakarítót is befogják a szélesebb járdákon), illetve a belvárosban, az önkormányzattal kötött szerződés alapján. A főbb útvonalak között is akadnak kivételek, így például a Csíki utca, ahol csak az úttestre szól a szerződésük, a járdát a lakóknak kell megoldaniuk, de ugyanez a helyzet a Váradi utca, az Attila-domb, avagy a Dohánygyári hegyként ismert Andrei Șaguna utcával is. A Szemerja negyedben egyébként a Vasile Goldiş, Stadion, Benedek Elek, valamint a Sajtó utcában takarítja a vállalat a járdákat, a központban nagyjából minden utcában (ideértve a Kőrösi Csoma Sándort és a Templom utcát – a korszerűsítési kötelezettségek között ez is szerepelt), emellett az 1918. december 1. sugárutat, valamint a Grigore Bălan és a Nicolae Iorga utat is. Ezeken túl tömbházak előtt csak ott takarítanak, ahol a lakószövetség szerződést kötött a vállalattal. Jelentős részük élt ezzel a lehetőséggel. Emellett több vállalattal és intézménnyel is szerződésük van, mint például a Sugás Áruház működtetőjével. Máthé László kérdésünkre kifejtette: lehetőség van arra, hogy adott utcában lakók csoportosan szerződjenek a Tegával a portáik előtti járdaszakaszra (egyénileg ez nem megoldható, noha volt ilyen megkeresésük), de erre eddig nem volt példa.

Hadnagy István, a helyi rendőrség vezetője lapunk megkeresésére elmondta: munkatársaik már elvégezték az ellenőrzést a napokban tapasztalt jelentős havazást követően. Az üzletek, cégek környékén található járdákat általában takarítják, a magánházak előtt tapasztalták azt, hogy többen nem törődnek a kötelezettséggel. Ezeknek felszólítást küldenek, majd amennyiben 24 órán belül nem tesznek eleget kötelezettségüknek, kénytelenek lesznek megbírságolni az illetőket.

Az igazi téli időjárás a megyei kórház sürgősségi osztályán ellátott törések, ficamok számán is enyhén látszik. Az intézmény által rendelkezésünkre bocsátott adatok szerint, míg az ünnepi időszakban 104 ortopédiai ese­tet kellett ellátni, ezek száma az elmúlt bő egy hétben (amióta a komolyabb havazás és hideg beköszöntött) már elérte a 124-et, és ezek között több az elcsúszás miatti sérülés.