Nicola Sturgeon kijelentette: a függetlenségi népszavazás kérdését napirenden kell tartani, mert nem szabad megengedni, hogy Skóciát a brit kormány belesodorja a „hard Brexit” szakadékába. A brit politikai szótárban meghonosodott „hard (kemény) Brexit” kifejezés azt a forgatókönyv-változatot jelenti, amelynek alapján az Egyesült Királyság az EU-tagság megszűnésével együtt kivonulna az Európai Unió egységes belső piacáról is.

Sturgeon abszolút életfontosságú követelménynek nevezte, hogy Skócia az EU belső piacán maradhasson a brit EU-tagság megszűnése után is, mivel szavai szerint ettől skóciai munkahelyek, beruházások, valamint az egész lakosság életszínvonala függ. A skót miniszterelnök azt azonban egyértelműen kizárta, hogy a skót függetlenségről szóló újabb népszavazást kormánya már 2017-re kiírná.

Skóciában 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást a függetlenségről, de akkor a választók 55 százaléka az elszakadás ellen voksolt. A brit EU-tagságról rendezett tavalyi referendumon azonban – amelyen országos átlagban a választók szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt – a skótok 62 százaléka a bennmaradásra szavazott. Nicola Sturgeon azóta több nyilatkozatában is leszögezte: Skócia nem fogadja el, hogy akarata ellenére kirángassák az Európai Unióból, és a skót kormány újabb függetlenségi népszavazást ír ki, ha ezt látja a legmegfelelőbb eszköznek arra, hogy saját hatáskörében dönthessen az EU-tagságról. A skót kormány mindazonáltal érezhető óvatossággal kezeli az újabb függetlenségi népszavazás kérdését, mivel a felmérések egybehangzó eredményei szerint a skót választók többsége továbbra sem támogatja az elszakadást az Egyesült Királyságtól.

Nicola Sturgeon a hétvégén figyelmeztette Theresa May brit miniszterelnököt, hogy súlyos hibát követne el, ha blöffnek tekintené a skót függetlenségről szóló újabb népszavazás tervét. A skót kormányfő vasárnap azt mondta, hogy a skót függetlenségi referendum akkor kerülhet ismét napirendre, ha az Egyesült Királyság nemcsak az Európai Unióból, hanem az EU egységes belső piacáról is kivonul. Theresa May még aznap vissza­utasította Sturgeon nyilatkozatát. A brit miniszterelnök kijelentette: nem lehet olyan módon elképzelni a kilépést az EU-ból, hogy közben az Egyesült Királyság megtartja az EU-tagság egyes elemeit.