A megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz csatolják a megyei agrárkamarákat. Az erről szóló miniszteri rendelet december 30-án jelent meg és lépett érvénybe. Kovászna megyében is elkészült a bővített intézmény szervezési felépítési terve, a tisztségekhez tartozó feladatkörök is ismertek, folyamatban az adminisztratív átszervezés – tudtuk meg Könczei Csaba kinevezett igazgatótól.

Az igazgatósághoz, illetve az agrárkamarához tartozó alkalmazottak versenyvizsga nélkül kapnak kinevezést az új intézményben. Az igazgatósághoz csatolták az eddig bukaresti irányítással külön osztályként működő inspekciós hivatalt is – az onnan érkező alkalmazottak viszont versenyvizsgával juthatnak tisztséghez. Az összevonással 25 munka­helyre bővült az igazgatóság, ebből 19-et foglaltak el eddig – tájékoztatott Könczei.

Hasznos lehet az új intézkedés, az igazgatóság gazdabarát intézménnyé válhat, a terepen dolgozó munkatársak nagy segítséget nyújthatnak a gazdáknak – véli Könczei. Az összevont intézmények egyelőre korábbi székhelyükön maradnak, az agrárkamara épületében vannak olyan előadótermek, ahol a képzést folytatni lehet.

Az agrárkamara az igazgatóság keretén belül továbbra is szakképzéssel, tanácsadással foglalkozik, pluszfeladatuk az új mezőgazdasági és élelmiszer-ipari stratégiák és politikák bevezetése. Az osztály vezetésével Kozma Bélát, a kamara korábbi vezetőjét bízták meg.

A szaktanácsadói hivatal utódjának nem felel meg az agrárkamara megnevezés, mert az tömegbázist feltételez, amit egy új, alulról építkező agrárkamara-rendszer kiépítésével lehet elérni. Több törvény is született az agrárkamarákat illetően, de egyelőre a központi szervek létesítése zajlik, itt viszont nagy az érdekharc. Érdemleges nem történt eddig, minden áll, talán az új miniszternek, adminisztrációnak sikerül eredményt elérni – értékelte Kozma. Azt is elmondta: a déli megyékben, ahol nagy birtokokon gazdálkodnak, nincs érdeklődés az agárkamarák iránt, a német, francia vagy osztrák rendszer a kisgazdaságok összefogására, segítésére alapoz. Annyi biztos, hogy a képzést folytatják az igazgatóság keretében is, hogy egyéb hogyan alakul, azt csak találgatni lehet – fűzte hozzá.