Új miniszter vezeti a bukaresti agrártárcát, és ez előnyt hozhat a gazdáknak, elsősorban a kollektív-nyugdíjból tengődő időseknek. Petre Daea szívügyének tekinti a summás nyugdíjak bevezetését, ő volt, aki a képviselők speciális nyugdíját is kieszelte. Elvárható tehát, hogy most a nyugdíjas mezőgazdászoknak is hasonló előnyöket harcoljon ki – elvégre, aki egy életen keresztül túrta a földet, annak (mint a parlamentben ténykedőknek) nem igen volt ideje pénzt tenni félre nehezebb időkre.



A szövetkezeti mozgalom fellendítése is előrelátható. Daea szövetkezeti (értsd: kollektív, CAP) főnökként kezdte tevékenységét, így minden bizonnyal ismeri a szövetkezés minden előnyét, esetleges hátrányát, tehát hozzájárulhat a szövetkezeti törvény buktatóinak kiküszöböléséhez. Nem utolsósorban reményre ad okot, hogy saját bevallása szerint 1970-ben meggyőződésből állt be a Román Kommunista Pártba…

Félretéve az élcelődést, mit várhatnak a gazdák az új tárcavezetőtől? ’89 előtti dolgait nem firtatjuk. 2002–2004 között az agrármisztérium államtitkáraként tevékenykedett, 2004 júliusa és decembere között a tárca vezetésével is megbízta a Năstase-kabinet. 2008-tól ül parlamenti bársonyszékben, ahonnan néhány napja újból a tárca élére „buktatták fel”.

Korábbi, féléves minisztersége alatt sikerült kétes körülmények között koncesszióba adni az ország legtermékenyebb földjeként nyilvántartott Brăilai Nagyszigetet az ugyancsak kétes hírű Culiţă Tărâţă üzletembernek. A szenátus mezőgazdasági bizottságának elnökeként megpróbálta szeretőjét kineveztetni az országos halászati ügynökség élére – a fondorlat nem sikerült, mert felesége (akitől később el is vált) írásban jelezte az ügynökségnek a háttérben készülő puccsot.

Petre Daea nevét az évek során tett briliáns kijelentései is fémjelzik. Robert Turcescu 100% című műsorában, 2004-ben: „vannak vidékek, ahol a parasztok inkább gazdagok, és vannak vidékek, ahol a szegények vannak többen”, és „sokat tettem 1989 előtt. Azt tettem, amit mondtak”. 2007-ben a genetikai módosítással kapcsolatos kijelentésével hívta fel magára a figyelmet: „nem veszélyesek a genetikailag módosított organizmusok, elvégre mindannyian módosítva vagyunk…”

A friss kinevezése előtti parlamenti meghallgatáskor mondta: „remélem, megtart az eszem”.

A Petre Daeával kapcsolatos „tudnivalókat” Simona Tache összegezte legjobban a személyes blogján: „gyakorlatilag lehetséges, lehet, hogy a macskám megveri IQ-ban”.

Mindenki maga döntse el, mit várhatunk a romániai agrárium új korifeusától – de mindenképpen bizalmat kell előlegezni az új miniszternek, hátha megtartja az esze, és továbbra is azt teszi, amit mond neki pártja és annak szeretett vezére…