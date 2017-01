Négy intézkedésnél fogadjuk a pályázatokat: a gazdaságok korszerűsítésénél (4.1-es intézkedés), az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésének támogatásánál (16.4), a GBER-sémánál, valamint a kisgazdaságok sémánál (6.5.). Mind a négy intézkedést 2016 végén írták ki, az első kettőnél a maradék, illetve más intézkedésektől átcsoportosított pályázható pénzek kerültek újra kiírásra.

Gazdaságok korszerűsítésére (4.1. intézkedés) a múlt év december 15-e és folyó év február 28-a közötti időszakban 150 millió euróra lehet pályázni. Az összeg egyformán oszlik meg a növénytermesztő, illetve állattenyésztő farmok korszerűsítése között (75–75 millió euró). A növénytermesztői összetevőnél a pályázati pénz mindössze öt napig tartott ki. Össze­sen 549 pályázatot tettek le, ezek összértéke 186,5 millió euró. Az intézkedésnél érvénybe lépett az új szabályozás, amely szerint a számítógépes rendszer a pályázható keret­összeg értékének kétszeresére enged pályázatokat feltölteni. A pályázatokat elbírálás után az elért pontok alapján rangsorolják, a magasabb pontszámú pályázókkal kötnek szerződést, összesen 75 millió euró értékben.

Egy másik szabályozás is életbe lépett, amely reményeink szerint kizárja a csalás, túlpontozás lehetőségét. Szakembereinknek ezentúl nem megfelelőnek kell minősíteniük azokat a pályázatokat, amelyek túlpontozottak. A pályázó saját pályázatát is értékeli a pontozásos módszerrel, és csak abban a hónapban kellene feltöltenie a rendszerbe, amikor a pontszáma nagyobb vagy egyenlő a kiírásban meghatározott ún. havi minőségi küszöbbel. Ha a szakember elbírálása során a pályázat pontszáma az illető hónapra érvényes küszöb alá esik, a pályázatot kizárják a további válogatásból.

A növénytermesztésnél a pénz elfogyott, de bőven maradt az állattenyésztési farmok korszerűsítési összetevőjénél. Itt a pénteki adatok szerint mind­össze 6,2 millió euró értékben tettek le pályázatot a meghirdetett 75 millió euróval szemben. Az állattenyésztő farmok korszerűsítésére, valamint a 16.4-es, támogatás az élelmiszeripari termékekkel való ellátásban szereplők közreműködésére intézkedésnél a pályázatokat február 28-ig lehet feltölteni. Valamivel rövidebb idő áll rendelkezésre a GBER-sémánál, a meghosszabbított határidő január 31.

A pályázat útján megvalósítható a feldolgozóüzem felépítése vagy a már meglévők korszerűsítése, az új feldolgozógépek és berendezések, a sajátos szállító járművek vásárlása, az uniós élelmiszer-biztonsági előírások és szabványok betartását célzó befektetések költségeinek megtérítése. A pályázat kifizethető értéke egy és 2,5 millió euró között lehet, viszont ennél az intézkedésnél 50 százalékos önrész szükséges, a pályázó a beruházás teljes értékének felét saját pénzből vagy banki kölcsönből fedezi. A keretösszeg 37,5 millió euró, az új feldolgozók létesítésére 22,5 milliót, a meglevők korszerűsítésére 15 milliót különítettek el. Ennél az intézkedésnél a megyében egyetlen pályázatot tettek le eddig egy erdővidéki kenyérsütöde korszerűsítésére.

A másik jelenleg pályázható fejezet a 6.5-ös, a kisgazdaságok sémája, amelyre május 15-ig lehet pályázni összesen 112,3 millió euró értékben. Az intézkedésre csak azok pályázhatnak, akik legkevesebb egy éve kérték a területalapú támogatás igénylésekor a kifizetési ügynökségnél az egyszerűsített kisgazdasági sémát, meg is kapták a támogatást, és most valamilyen személyes vagy objektív ok miatt szeretnék felhagyni a gazdálkodást, eladnák vagy legalább húsz évre bérbe adnák területeiket. Ebben az esetben a gazdaságát átadó vagy eladó pályázó 2020. december 30-ig megkapná az egyszerűsített kisgazda sémánál járó támogatást, ezenfelül pedig az összeg értékének plusz 20 százalékát. Természetesen a bérlés után járó összeget ez semmiképp sem befolyásolná.