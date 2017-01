Damien Chazelle filmjében Emma Stone és Ryan Gosling szerelmespárt alakít, akik pályakezdőként próbálnak befutni Hollywoodban. Gosling és Stone is Golden Globe-díjas lett a vígjáték vagy musical kategória színészi mezőnyében. A Hollywoodban dolgozó külföldi újságírók a Kaliforniai álom rendező-forgatókönyvíróját, a film zenéjét és a produkcióban elhangzó City of Love című dalt is díjazták. A papírforma érvényesült a legjobb dráma díjának átadásakor is: a Golden Globe-ot az idei díjszezon nagy esélyeseként emlegetett Holdfény kapta, amely egy Miami környékén felnövő fekete, szegény, meleg fiú élettörténetét kíséri végig. A Kaliforniai álom diadalútját vezette fel Jimmy Fallon műsorvezető megnyitója, amelyben egy előre felvett zenés videóval parodizálta a musicalt. A legjobb musical díját átvevő Fred Berger producer elismerte, hogy voltak kétségek a musical műfaját megújító film sikerével kapcsolatban, hiszen ez a zsáner a negyvenes években élte fénykorát.

A gála a politikai célzásoktól sem volt mentes, hiszen alig két hét maradt Donald Trump elnöki beiktatásáig. Fallon bevezetőjében a Golden Globe-díjátadót azon kevés helyek egyikeként emelte ki Amerikában, ahol még számít a nép szavazattöbbsége, amivel arra célzott, hogy az elektori szavazattöbbséget figyelembe vevő amerikai választási rendszer miatt hiába kapott a demokrata Hillary Clinton több millió állampolgári vokssal többet, mégis a republikánus Trump nyerte az elnökválasztást. A nyolcszoros Golden Globe-díjnyertes Meryl Streep a Cecil B. DeMille-életműdíját átvéve megrázó történettel illusztrálta érzéseit: felidézte, hogy Trump a választási kampány alatt egy gyűlésen gúnyt űzött egy fogyatékossággal élő újságíróból. A színésznő Hollywood sztárjaihoz fordulva arra kérte őket, hogy ünnepeljék és védjék meg a másságot. „Hollywoodban hemzsegnek a kívülállók és a külföldiek, és ha kirúgjuk őket, nem lesz mit nézni a futballon és a vegyes harcművészeteken kívül, az pedig nem művészet” – fűzte hozzá.

A filmdrámák kategóriájában a tudósítótestület az Elle című thriller francia sztárjának, Isabelle Huppert-nek és A régi város főszerepét alakító Casey Afflecknek ítélte oda a díjat. A Paul Verhoeven rendezésében forgatott Elle az idegen nyelvű filmek mezőnyében is elnyerte a trófeát. A legjobb animációs filmnek járó trófeát a Zootropolis – Állati nagy balhé alkotói vihették haza. A televíziós kategóriákban az Atlanta és a The Crown című sorozat, valamint az American Crime Story – Az O. J. Simpson ügy című minisorozat kapta a díjakat.

Az először 1944-ben átadott Golden Globe-díjak 26 kategóriában ismerik el a filmes és televíziós produkciókat és alkotóikat. A mintegy száz tagot számláló Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjátadó gáláját a filmes díjszezon legnagyobb nézettséget vonzó műsorai között tartják számon, a rendezvényt az Oscar előszobájaként is emlegetik.