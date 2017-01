A kupasorozat vasárnapi játéknapjának első meccsén a Marosvásárhelyi Sirius 14 ponttal győzött a vendég Jászvásár ellen, és kettős sikerrel jutott tovább. A Kolozsvári U is két sikerrel ment tovább, hiszen az Aradi ICIM otthonában is nyerni tudott. Kikapott viszont az első párharcát megnyerő Szatmárnémeti VSK és az Alexandria: előbbit a Brassói Olimpia, utóbbit a Galaci Phoenix győzte le. A vereség ellenére szerencsés vesztesként mindkét csapat ott lehet az F8-ban.

Az eredmények: Brassói Olimpia–Szatmárnémeti VSK 84–63 (összesítve 144–141 Brassónak), Aradi ICIM–Kolozsvári U 51–60 (összesítve 118–140 a Kolozsvárnak), Galaci Phoenix–Alexandria 90–64 (összesítve 160–142 a Galacnak), Marosvásárhelyi Sirius–Jászvásár 87–73 (összesítve 182–134 a Marosvásárhelynek).

Az F8 mezőnye: Sepsi-SIC (címvédő), Târgoviște, Brassói Olimpia, Kolozsvári U, Galaci Phoenix, Marosvásárhelyi Sirius, Szatmárnémeti VSK és Alexandria (utóbbi kettő a szerencsés vesztes).

Mint arról már beszámoltunk, a F8-negyeddöntők párosításait ma sorsolják ki a Román Kosárlabda-szövetség székházában, s szintén ekkor döntenek arról is, hogy hol rendezik meg a tornát és az azt követő All-Star gálát.

A Sepsi-SIC-től származó információk szerint csapatunk is pályázik a torna megrendezési jogáért. Sepsiszentgyörgy 2015 után második alkalommal adhat otthont a kupasorozat döntőjének.

Az F8-at február második hetében bonyolítanák le: első nap kerülne sor a negyeddöntőkre, második nap az elődöntőkre, a finálét pedig 24 órás pihenő után a torna negyedik napján tartanák meg. (tibodi)