Röviden

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 16.30-tól gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak, zenél a Folker együttes, 17.30–19.30 óráig kézműves-foglalkozás gyermekeknek (agyagozás).

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 17 órától balett kisiskolásoknak, 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek, Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is). Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik a következő programmal: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékeny­ség. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszúfilmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat–vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva. www.facebook.com/9D-Space-Experience-Cinema.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM. Mától a következőképpen módosul a Bod Péter Megyei Könyvtár fiókkönyvtárának (Sepsiszentgyörgy, Sport utca 15. szám, 21-es tömbház, A lépcsőház, 1-es lakrész, 0367 080 079, biblio@kmkt.ro) nyitvatartási rendje: kedden, csütörtökön, pénteken 10–16, szerdán 12–18 óráig.

pro vita hominis. Az életvédő társaság ma 15.30 órától tartja megbeszélését a Romulus Cioflec utcai irodában.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. tájékoztatja a fogyasztókat, hogy ma 9–13 óráig a bodoki vízháznál végzett karbantartás miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Bodok községben. A munkálatok befejezése után a szolgáltatott ivóvíz zavaros lehet.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: Igor Bauersima: norway.today (rendező: Kövesdy István) ma 18 órától és szerdán 18 órától a kamarateremben.

SZIGLIGETI SZÍNHÁZ. A nagyváradi színház szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban és csütörtökön 19 órától a Kovásznai Művelődési Központban mutatja be Székely Csaba Bányavirág (rendező: Hunyadi István) című tragikomédiáját. Jegyek elővételben a kulturális szervezőirodában (telefonszám: 0267 312 104) és a kovásznai művelődési ház jegypénztárában (telefon: 0762 674 516) kaphatóak.

Megjelent

A Székelyföld januári számának tartalmából: Varga László Edgár, Buda Ferenc, Benő Attila versei mellett Brém-Nagy Ferenc, Medgyesi Emese, Kemény István prózáját közli a kulturális folyóirat. Az Alma mater rovatban B. Kovács András beszélgetését találják Keresztély Irma volt Kovászna megyei főtanfelügyelővel, a Pályám emlékezetében Simó Márton Tófalvi Zoltánt faggatta. A Műteremtésben

Kristó Róbert képzőművészt mutatja be Túros Eszter. A Szemlében Borcsa János Szentmártoni János és Karácsonyi Zsolt könyveiről, Zsidó Ferenc Szabó Róbert Csaba könyvéről írt recenziót. A Vendégházban Ábrám Zoltán tollából a harminc éve megalakult Communitas kört ismerhetjük meg. Szakács István Péter ajánlja Tamási Áron Ábel az országban című kötetét. A lapszámot Kristó Róbert munkáival illusztrálták.

Apa-lánya lelkinap

Apa-lánya lelkigyakorlatot tartanak a segítőnővérek január 28-án Csíkszentdomokoson a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban. A Szent László Évhez kapcsolódva a lányok és édesapák hitbeli erényei valamint identitásuk megerősítésére fókuszálnak Ilyés Erika vezetésével. Jelentkezni az ilyesera75@gmail.com e-mail-címen lehet.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Sepsibükszádon a vendégházban, illetve 18–20 óráig Mikóújfaluban a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket, és az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.

A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes. Aki Háromszéken szeretné beadni a magyar állampolgársági kérelmét, valamint anyakönyveztetni szeretne, hogy ne kelljen Csíkszeredába utaznia, keresse fel az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca, 2. szám, Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság tér, 7-es tömbház, A lépcsőház, 3-as lakrész, telefon: 0267 377 773, 0734 640 118).

Képernyő

TVR1. Ma 15.10-től: Út, Igazság, Élet – 2017 világszerte a reformáció ötszázadik, ünnepi emlékéve. Nálunk is, Erdélyben rendezvények tucatjai szolgálják e jeles, félezredes időszak értelmező ünneplését. A Magyar adás is fokozott figyelmet fordít idén a protestáns reformra és jelentőségére. u Erdély régi templomai – Erdély épített örökségét nem csak a nagyon régi, középkori templomok alkotják. Hellyel-közzel vannak újabb, úgy két és fél-, háromszáz éves templomépületek is, amelyek művészi értéküket tekintve egyedülállók. Ezúttal Szilágylompérton filmeztek kollégáink.

A kézdivásárhelyi könyvtár rendezvényei

A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtárban január 9–31 között könyvkiállítás tekinthető meg Fodor Sándor (1927–2012) születésének 90. évfordulója tiszteletére. n Ugyanitt ingyenes biblioterápiás foglalkozást tartanak január 10-én kedden 16.30-tól felnőttek számára.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház sürgősségi osztályán január 2–9. között 762 esetet láttak el, 216 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete a jelzett időszakban: szív-érrendszeri 35, ideggyógyászati 60, sebészeti beavatkozás 55, belgyógyászati 259, gyermekgyógyászati 148, nőgyógyászati 64, pszichiátriai 34, ortopédiai sürgősség, traumák 84. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel hét személyt fogadtak, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel ketten jelentkeztek. Az osztályon összesen 14 ittas állapotban került személyt részesítettek kezelésben. A jelzett időszakban a megyei kórházban 7 lány és 11 fiú jött a világra.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen az Ambrózia II. gyógyszertár teljesít szolgálatot.