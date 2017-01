A film 2016-ban játszódik, de Tamás utazásai által egy szubjektív képet kapunk a 1990-es, 2000-es évek Magyarországáról. A forgatókönyvet is jegyző Reisz Gábor a Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan című film készítésekor összeszokott fiatal filmes csapattal dolgozik együtt második játékfilmjén is. A vágásért Tálas Zsófia, az operatőri munkáért Becsey Kristóf és Bálint Dániel, a sound designért Lukács Péter Benjámin felel. A Van filmzenekar már teljes erőbedobással dolgozik az új film zenéjén, továbbá a Rossz versek Facebook-oldala is elindult. A Rossz versek Berkes Júlia producer vezetésével a Mundruczó Kornél és Petrányi Viktoria által alapított Proton Cinema gyártásában készül.