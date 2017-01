A céhes városbéli alakulat már január 4-én megkezdte a téli felkészülést, a játékosok napi egy edzésen vesznek részt. A 2016–2017-es idény előtt komoly vérveszteségen és átalakuláson átesett csapat a továbbiakban is kézdivásárhelyi és környékbeli játékosokra alapoz, s az őszi játékoskerethez képest nincs komolyabb változás. A KSE-től származó információk szerint Vulcan Szabolcs az egyetlen érkező játékos, a csapat célkitűzése a bajnokság hátralévő részére az, hogy ne essen ki az élvonalból. Niczuly Csaba, a Kézdivásárhelyi SE futsalszakosztályának frissen kinevezett vezetője érdeklődésünkre elmondta, hogy a kupasorozatban minél tovább szeretnének eljutni, az U19-es bajnokságot viszont dobogón akarják zárni. A Csulak Attila irányította együttes vasárnap 18 órától a Marosvásárhelyi City’US-t fogadja a kézdivásárhelyi sportcsarnokban, jövő hétvégén pedig a Kolozsvári Clujana vendégeként lép pályára. Az új esztendő harmadik meccsét január 25-én játsszák a felső-háromszékiek, akik a teremlabdarúgó Román Kupa első körében a csíkszeredai Imperial Wet otthonában próbálják kiharcolni a továbbjutást.

A szebb napokat is megélt megyeszékhelyi Sepsi FC csapatánál január 5-én indult be a bajnokság második fele előtti nagyüzem. Farkas Attila, a zöld-fehérek trénere úgy nyilatkozott, hogy a múlt héttől napi rendszerességgel folynak az edzések, tanítványai épek és egészségesek, s a tavaly decemberig leszerződtettet Dániel Raymond az egyetlen távozó. A csapat továbbra is kitart a szezon elején megfogalmazott céljai mellett: az FC-nek az első nyolc között kell zárnia az évet, a Román Kupában a sorsolástól függően minél előbb kellene végezni. A sepsiszentgyörgyi gárda jövő hétvégén kezdi a tavaszi idényt, első ellenfele a Temesvári Informatika, amelyet január 22-én 17 órától fogad a Szabó Kati Sportcsarnokban.

Mint ismeretes, 15 forduló után a Sepsi FC – négy győzelemmel, egy döntetlennel, nyolc vereséggel és 13 ponttal – a rangsor nyolcadik helyét foglalja el, míg a nyeretlen Kézdivásárhelyi SE az utolsó, tizenegyedik helyen áll. Az ősz legjobb csapata a Galaci United volt, amely egy ponttal vezeti a táblázatot a 30 pontos Déva, Temesvári Informatika és Călărași előtt.