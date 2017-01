A mezőny legismertebb romániai résztvevője az egykori ralibajnok, Valentin Porcișteanu, aki 2011-ben meg is nyerte a téli viadalt. A külföldi pilóták közül kitűnik Szabó Gergő neve, aki már győzött a magyar és a román ralibajnokságban is, s 2012-ben, illetve 2013-ban a háromszéki versenyen is diadalmaskodott. Ramona Rusu személyében a gyengébbik nem is képviselteti magát a tizedik Winter Rally-n, amelyre a húsz hazai páros mellett négy bolgár, egy francia és nyolc magyarországi egység jelezte indulási szándékát.A verseny legnépesebb kategóriája a Dacia Logan Kupa, ugyanis ebben az osztályban 12 csapat nevezett be.További információk a www.autocrono.ro honlapon.A francia Sebastien Loeb nyerte a Dél-Amerikában zajló Dakar-rali keddi, nyolcadik szakaszát, egyúttal az összetettben is visszavette a vezető helyet honfitársától, Stephane Peterhanseltől.A mezőny kedden tért vissza Bolíviából Argentínába az Uyuni és Salta közötti 892 kilométeres etappal, amelynek gyorsasági szakaszát a rossz időjárási körülmények miatt le kellett rövidíteniük a szervezőknek. A nap során Loeb kiválóan hajtott, s több mint három és fél percet adott a második időt autózó Peterhanselnek, akit másfél perccel előz meg összetettben. A motorosoknál a spanyol Bort Barreda volt a legjobb a szakaszon, összetettben viszont továbbra is az ezúttal harmadik brit Sam Sunderland áll az élen.Tegnap a Salta és Chilecito közötti 977 kilométeres szakasz várt volna a mezőnyre, ám ezt törölték, miután kedden egy földcsuszamlás miatt az egész mezőny csak nagyon későn ért be a saltai célba. A kilencedik etap az egész verseny leghosszabbja lett volna. A viadal befutója szombaton lesz Buenos Airesben.Eredmények: v autósok: 1. Sebastien Loeb, Daniel Elena (francia, Peugeot 3008) 4:11:02 óra, 2. Stephane Peterhansel, Jean Paul Cottret (francia, Pegugeot 3008) 3:35 perc hátrány, 3. Cyril Despres, David Castera (francia, Peugeot 3008) 5:13 perc hátrány; az összetettben: 1. Loeb, Elena (Peugeot 3008 DKR) 20:10:05 óra, 2. Peterhansel, Cottret 1:38 perc hátrány, 3. Despres, Castera 17:17 perc hátrány v motorosok: 1. Bort Barreda (spanyol, Honda) 4:28:21 óra, 2. Matthias Walkner (osztrák, KTM) 3:51 perc hátrány, 3. Sam Sunderland (brit, KTM) 3:54 perc hátrány; az összetettben: 1. Sunderland 22:01:08 óra, 2. Pablo Quintanilla (chilei, Husqvarna) 20:58 perc hátrány, 3. Adrien van Beveren (francia, Yamaha) 28:49 perc hátrány.