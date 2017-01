„Az első két halálesetet jegyezték az A típusú influenzavírus H3N2 altípusával történt megfertőződés miatt. A 37 éves nőnek korábban már voltak egészségügyi panaszai, és nem volt beoltva influenza ellen. A 80 éves nőnek is voltak orvosi előzményei, és szintén nem kapott influenza elleni oltást” – áll az intézet honlapján, amely szerint 2016. december 26. és 2017. január 1. között országos szinten 326 influenzás megbetegedést jegyeztek, míg egy évvel korábban csupán 36 esettel találkoztak ugyanebben az időszakban.

Az egészségügyi minisztérium által szétosztott vakcinákkal január elsejéig 462 322 személyt oltottak be influenzás megbetegedés ellen. (Agerpres)



Agyhártyagyulladás

A fertőző agyhártyagyulladás megelőzésének egyik legfontosabb eszköze a védőoltás – fejtette ki Galgóczi Ágnes, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal járványügyi főosztályának vezetője. Mint közölte: a betegség leggyakrabban a csecsemőket, a kisgyermekeket, valamint a 15–24 év közöttieket érinti, ezért őket a legfontosabb védőoltásban részesíteni, de a védőoltás ajánlott azoknak is, akik például kollégiumban, zárt közösségben laknak, esetleg külföldi ösztöndíjjal tanulmányokat folytatnak.

Az agyhártyagyulladás baktérium által okozott fertőző megbetegedés, amely cseppfertőzéssel terjed. A fertőzés legjellemzőbb tünetei kisgyermekeknél a magas hangú sírás, az étvágytalanság, a megfeszült állapot, a nagyon magas láz, a fiatal felnőtteknél pedig az erős fejfájás, az étvágytalanság, a hányinger, a tarkótáji fájdalom. A tünetek elég általánosak, ezért az őszi-téli időszakban, amikor a betegségnek szezonja van, érdemes azonnal orvoshoz fordulni, ha ilyen tüneteket tapasztalnak – hívta fel a figyelmet Galgóczi Ágnes.

A főosztályvezető elmondta, többféle védőoltás létezik a fertőző agyhártyagyulladás ellen, miként a baktériumnak is több úgynevezett szerotípusa létezik. Van olyan védőoltás, amelyik csak az egyik típusú fertőző agyhártyagyulladás ellen véd, ilyen a C típusú vagy a B típusú elleni. A kombinált védőoltás négy szerotípus ellen véd. Az alapimmunizálás után 3–5 évente szükséges az újraoltás. (MTI)