Szilágyi Zsolt szerint a Bukarestben egy hete beiktatott Grindeanu-kormány nem a fejlettebb Erdélyhez, hanem az egyik legelmaradottabb dél-romániai megyéhez igazítja az országot. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke tegnapi nagyváradi sajtótájékoztatón bírálta a szociálliberális kabinetet és az RMDSZ-t is, mely szerinte „biankó csekket” adott a kormánynak.

Szilágyi Zsolt emlékeztetett arra, hogy a 2014-es államfőválasztáson az EMNP jelöltjeként az ország „erdélyiesítésének” a szükségességéről beszélt, ezzel szemben jelenleg az ország „teleormanizálása” történik. Ezzel Szilágyi nyilvánvalóan arra utalt, hogy szerinte a kormány számára nem a fejlett Erdély a példamutató, hanem az egyik legelmaradottabb megye, a déli Teleorman, amelyet több cikluson át Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök vezetett. Az EMNP elnöke úgy vélte, Románia nagy árat fog fizetni azért, hogy az új kormány adókat, illetékeket törölt el, és „két kézzel szórja a pénzt”. Szerinte a kormány politikája gazdaságilag fenntarthatatlan, és az ország eladósodását vagy újabb adók kivetését vonja maga után.

Szilágyi Zsolt az RMDSZ politikáját is bírálta, mondván: miután a választási kampányban azzal az üzenettel mozgósított a szövetség, hogy Mentsük meg Erdélyt Bukaresttől!, a választások után azonnal parlamenti támogatást ígért a jobbára dél-romániai politikusokból alakított Grindeanu-kormánynak. Nevetségesnek minősítette azt a másfél oldalas megállapodást, amellyel az RMDSZ a kormány parlamenti támogatását vállalta, és felszólította a szövetség vezetőit, hogy hozzák nyilvánosságra a megegyezés feltételezett titkos mellékletét. Véleménye szerint az RMDSZ 2012-ben is titkos megállapodást kötött a baloldallal, amire az egyik szövetséges elszólása derített fényt. „Jobb ezt időben megmondani, mint később lelepleződni” – üzente az RMDSZ-nek az EMNP elnöke, aki szerint, ha nincs titkosított csatolmánya a megállapodásnak, akkor az RMDSZ „biankó csekket” adott a baloldali kormánynak. Úgy véli: mindkét fél számára öngól, hogy a megállapodásban a kisebbségekre vonatkozó nemzetközi szerződések betartására szövetkeznek a felek, mert a kisebbségvédelmi keretegyezmény, valamint a regionális és kisebbségi nyelvek chartája sokkal többet kér Romániától, mint amennyit az RMDSZ kért a Szociáldemokrata Párttól. Ezek ratifikálása Románia EU-tagságának az előfeltétele volt, és a mostani megállapodás aláírásával a kormánypártok is elismerték, hogy eddig nem teljesítették a nemzetközi egyezmények aláírásával vállalt kötelezettségeiket. Szilágyi Zsolt nyílt kérdésnek nevezte, hogy az RMDSZ és a kormánypártok megegyezése a nyilvánosságra hozott dokumentumon túl kiterjed-e arra, mennyivel növekszik az erdélyi magyarságnak járó, az RMDSZ által kezelt évi 5 millió eurós állami támogatás, és hogy mi lesz a korrupcióellenes ügyészségnek a magyar politikusok ellen elindított eljárásaival.

Az EMNP elnöke üdvözölte ugyanakkor Kovács Péternek, az RMDSZ ügyvezető elnökének a lemondását, és reményét fejezte ki, hogy a szövetség további olyan politikusoktól szabadul meg, akik árkot ástak a romániai magyar pártok közé. „Ha eltűnik az a gyűlölködő hangnem, amit Kovács Péter képviselt, akkor nagyobb esélye lesz az együttműködésnek” – vélekedett Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke.