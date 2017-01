Mínusz 15 fokos hidegben tettek hétfő este az utcára a székelyudvarhelyi Református Diákotthonból egy 16 éves székelykeresztúri diáklányt, aki az igazgató állítása szerint megsértette a kollégium házirendjét. A diáklányt az iskolája igazgatója fogadta be a lakásába, aki a lány apjával együtt feljelentést is tett az ügyben.

A Palló Imre Zene- és Képzőművészeti Szakközépiskolában tanuló lány kiutasításáról Dobai László református lelkipásztor, a kollégium igazgatója döntött, amiért a tanuló még decemberben nem vett részt egy olyan hétvégi programon, amely a kollégium belső szabályzata szerint kötelező. Az igazgatót az sem bírta jobb belátásra, hogy a diáklány betegsége miatt maradt távol a karácsony előtti csendes napról, és ezt orvosi igazolással is bizonyította. A diáklány elmondta: decemberben is és vasárnap este is – amikor szülei visszahozták a kollégiumba – szóbeli értesítést kapott arról, hogy költöznie kell, de írásos felszólítás hiányában ezt nem tekintették végleges döntésnek. Hétfőn barátnője útján üzente meg az igazgató, hogy azonnal költözzön, különben ő maga teszi ki. Porsche Éva, a művészeti iskola igazgatója a saját lakására szállította az utcára tett lányt. (MTI)

CSÖKKENTENÉ A SAJÁT FIZETÉSÉT. Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt és a képviselőház elnöke az SZDP házi televíziójának számító Antena 3 hírcsatornán közölte: sokallja a 21 500 lejes havi illetményt, amelyet Klaus Iohannis államfő, Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke, Sorin Grindeanu kormányfő, valamint az alsóház elnökeként ő maga kap, és azt szeretné, ha visszatérnének a korábbi, 6800 lejes illetményhez. A négy állami vezető fizetését egy Gabriel Oprea volt belügyminiszter által előterjesztett kormányrendelet növelte meg, Dragnea azonban most azt közölte, méltánytalan lenne ekkora fizetést zsebre tenni, amikor éppen arról van szó, hogy 1450 lejre emeljék a minimálbért. Hozzátette, azt szeretné, ha végre elkészülne az egységes bérezési törvény, amely nyomán méltányos lenne a különbség a legalacsonyabb és a legmagasabb bérek között. (Főtér)

NEM MŰKÖDIK A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS. Január elsejétől életbe lépett a tonnánkénti 80 lejes, megnövelt szeméttárolási díj, amely várhatóan a háztartások által fizetett szemétdíj növekedésével jár. Bár ezt a díjat a hulladékgazdálkodással foglalkozó hatóságoknak vagy cégeknek kellene fizetniük, a többletköltséget valószínűleg több országban az állampolgárokon fogják behajtani – tudósít a Radio France International. A hulladéktárolási díj növekedésével a szemét szelektív gyűjtését és újrahasznosítását szeretnék előmozdítani Romániában. A tonnánkénti tárolási díj növelése már öt évvel ezelőtt esedékes lett volna, ám többször is elhalasztották annak bevezetését, 2017. január 1. volt az utolsó határidő, amelyet már nem lehetett tovább kitolni. 2013-ban Romániában a felgyűlt hulladék mindössze 5 százalékát hasznosították újra, miközben az uniós átlag 28 százalék volt. Hogy elkerüljük a kötelezettségszegési eljárásokat, 2020-ig el kellene érnünk az 50 százalékos újrahasznosítási arányt. (Transindex)