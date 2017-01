Az iratot elsőként közlő BuzzFeed hírportál felhívja a figyelmet, hogy az állítások hitelessége nem ellenőrzött. A jelentés fejlécén a Bizalmas forrás felirat szerepel, több hónap alatt készített feljegyzések gyűjteménye, és azt állítja, hogy az orosz kormányzat öt éve készíti fel és támogatja Donald Trumpot, s ennek Vlagyimir Putyin orosz elnök által támogatott célja, hogy megossza a nyugati szövetségeseket. A jelentést állítólag egy magát volt brit hírszerzőként azonosító ügynök állította össze, s az áll benne: Trump elutasított több, „mézesmadzagnak” szánt orosz ingatlanügyletet, de ő és belső köre is rendszeresen fogadott el a Kremltől politikai riválisai-ra vonatkozó hírszerzési információkat. Ezt egy olyan forrás is megerősítette, akit Trump közeli munkatársának nevez a szöveg. Az orosz hírszerzés egy korábbi magas rangú tisztje azt állítja, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) moszkvai tevékenysége során elég kompromittáló információt gyűjtött ahhoz, hogy megzsarolhassák Trumpot – fogalmazza meg a súlyos vádat a dokumentum a megválasztott elnökkel szemben. Több jól tájékozott forrás szerint Trump perverz szexuális aktusokban vett részt, amelyeket az FSZB szervezett vagy figyelt meg – áll a dokumentumban. Később az ügynök kifejti, több orosz forrás is megerősítette, hogy Trump kibérelte a moszkvai Ritz Carlton Hotel elnöki lakosztályát, ahol tudta, hogy az „általa utált” Obama házaspár is lakott, majd több prostituáltat arra kért, hogy vizeletükkel mocskolják be az ágyat, ahol az elnöki pár aludt. A hotelről tudott volt, hogy az FSZB megfigyelése alatt áll, minden fontos szobában mikrofonokat és rejtett kamerákat szereltek fel – áll a volt brit ügynöknek tulajdonított iratban.

Az anyag szerint tavaly nyá­ron egy orosz hírszerzési forrás kijelentette: Trump évek alatt tanúsított unortodox oroszországi viselkedése elegendő kínos anyagot szolgáltatott az ottani hatóságoknak a republikánus elnökjelöltről, hogy megzsarolhassák, ha akarják. Két forrás arról is beszámolt, hogy Trumpnak Szentpéterváron is volt vesztegetési ügye, és szexpartikon is részt vett, de előbbi alig bizonyítható, utóbbi tanúit pedig elhallgattatták. A dokumentum szerint bizonyíték van arra, hogy „kiterjedt összeesküvés” volt Trump kampánycsapata és a Kreml között. Trump egyik munkatársa pedig elismerte: a Kreml áll a mögött, hogy a WikiLeaks közzétette az amerikai Demokrata Párt szerveréről megszerzett e-maileket. A hírszerzési összegzés szerint ráadásul az információáramlás kétirányú volt. Trump csapata az Egyesült Államokban élő orosz oligarchákról és családjaikról gyűjtött és adott át adatokat Moszkvának.

Mindemellett Trump csapata kifejezetten örült annak, hogy a médiában Oroszország a „mumus”, mert ez elterelte a figyelmet „kiterjedt korrupt üzleti kapcsolataikról Kínával és más feltörekvő országokkal”, ahol jelentős kenőpénzeket fizettek. A meg nem erősített, de nem is cáfolt feljegyzések szerint Trump tanácsadója, Carter Page titkos megbeszéléseket folytatott Moszkvában Igor Szecsinnel – Putyin bizalmasával – és Igor Gyivejkinnel (az elnöki adminisztráció egyik volt vezetője), és Szecsin a nyugati szankciók feloldását is felvetette, de Page nem kötelezte el magát emellett. Itt tudatták Page-dzsel azt is, hogy átadhatják a Clintont kompromittáló anyagokat, s jelezték, hogy Trumpról is van hasonló dossziéjuk. Szecsin viszont úgy számolt be a találkozóról, hogy Trump szándékában áll a szankciók megszüntetése, cserébe Trump üzleti köre jelentős részesedést szerezhet a Rosznyeft orosz energiavállalatban.

Az irat azt állítja, Hillary Clintonról is gyűjtöttek a lejáratására alkalmas anyagokat, de az ő esetében inkább lehallgatott beszélgetésekről és telefonhívásokról van szó, nem kínos tevékenységekről. A dossziét Putyin utasítására a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kezeli – mutat rá a dokumentum, amely szerint ezeket a kompromittáló adatokat nem adták át sem Trumpnak, sem másnak külföldön.

A jelentés szerint Moszkvában és a Trump-csapat körében is aggodalmat keltett, hogy a demokraták szerverei elleni hackertámadást sikerült összefüggésbe hozni Trumppal és Oroszországgal. Szergej Ivanov, Putyin akkori kabinetfőnöke, akit a jelentés szerint tavaly augusztusban épp az ügyben adott rossz tanácsai miatt váltott le az orosz elnök, gyakorlatilag megbánta a beavatkozást, megfogadta, hogy nem ad át több hírszerzési anyagot a Kreml PR-osztályának, és amellett érvelt, hogy lapítsanak és tagadjanak mindent. Közben Peszkov pedig „teletojta a nadrágját”, hogy őt fogják kikiáltani bűnbaknak. Dmitrij Medvegyev miniszterelnök közben dühöng, mert az ügy rossz fényt vet Oroszországra, miközben ő jó kapcsolatot akar ápolni az Egyesült Államokkal. Később a jelentésben az is szerepel, hogy Putyin viszont elégedett volt a dolgok állásával, mert míg a Nyugat a szankciókkal nem tudta megosztani az orosz elitet, Moszkvának a beavatkozással sikerült megosztania az amerikaiakat.

A BuzzFeed megjegyzi: nekik sem sikerült megerősíteniük vagy cáfolni az irat állításait. Trump ügyvédje, Michael Cohen, akit a dokumentumok az oroszok egyik kapcsolattartójaként említenek, azt mondta: ezt valaki a saját képzeletéből írta, abban bízott, hogy a liberális média rá fog harapni a sztorira. Trump úgy reagált a Twitteren: álhír, totális politikai boszorkányüldözés.

Donald Trump nem kapott tájékoztatást az amerikai titkosszolgálatoktól arról az állítólagos jelentésről, amely szerint Oroszország kompromittáló adatokat gyűjtött róla – mondta a megválasztott republikánus elnök főtanácsadója.

Moszkvának nincsenek semmiféle kompromittáló anyagai sem Donald Trump megválasztott amerikai elnökről, sem volt választási ellenfeléről, Hillary Clinton volt külügyminiszterről – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tegnapi sajtóértekezletén. Ez abszolút kacsa, abszolút kitaláció, abszolút nonszensz. A Kreml nem foglalkozik kompromittáló anyagok gyűjtésével – mondta. Az ilyesmit ponyvaregénynek nevezik – tette hozzá.