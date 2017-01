Hiszen a gyermekeknek iskolába kell járniuk, a tanoda ott fent, a hegyek s a fenyők között – helybeli szállóige szerint Kommandó van legközelebb a jóistenhez – mindennél fontosabb. Ezt érzékelve gyors bejelentést tett tegnap Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke: a lángok martalékává vált épületszárny helyett új iskolát építenek.

Az elmúlt időszakban Háromszék településein, jobbára Erdővidéken lakástüzek miatt több család maradt – részben vagy teljesen – otthon nélkül. Ám e szerencsétlenségsorozat példás közösségi összefogást eredményezett, ennek köszönhetően az október közepén hajléktalanná vált baróti Bács család már karácsonyra új otthonba költözhetett. A baj, a szinte tragikus fordulat olyan, mélyben szunnya­dó erőforrást mozgósított, amely csak ritkán mutatkozik, ám ilyenkor mutatja a közösség – a szó nemes értelmében vett közösség – erejét, hatalmát. A létező, illetve a lehetséges jó nagyszerűségét.

Kommandó füstbe ment iskolája kapcsán máris körvonalazódik a tenni és segíteni vágyók szándéka, s az elkövetkezőkben ez a hullám bizonyosan erősödni fog. Kommandót a háromszékiek – és nem csak – nem hagyják magára, bizonyosan adományok is gyűlnek majd a régi, patinás skóla pótlására. És könyvek, hiszen az ottani gyermekeknek használható könyvekre van szükségük, mert a könyvtárt is pótolni kell, számítógépek, sportfelszerelések s minden más elveszett taneszköz mellett. Ez azért is fontos, mert egy vidéki iskola is annyira jelentős, mint egy-egy városi, jó nevű líceum, hiszen ott dől el, kapnak-e olyan nélkülözhetetlen tudáscsírát a gyermekek, amellyel átléphetnek a falu határán.

A közösség ereje, segítőkészsége legalább olyan lényeges a kommandói Horn Dávid Általános Iskolát ért veszteség enyhítésében, mint a hatósági intézkedések. Fontos az ígért megyei önkormányzati, illetve a remélt kormánytámogatás, csakhogy ez nem csupán pénzt jelent, hanem bürokráciát is. Felmérések, jegyzőkönyvek, intézmények, engedélyek, tervek, minden, ami egy lejnyi közpénz elköltéséhez is szükséges, függetlenül attól, hogy ilyen esetben életet ment a gyors segítség. Szerencsére a közadakozásnak nincs hatóságilag szabályozott rendszere: anyagiak, szív és lélek kell hozzá. S hogy fogadni is tudják a felajánlásokat, a támogatásra számítóknak működőképes rendszert kell kiépíteniük, s ha ebben is pártolókra van szükségük, hát e téren is felkarolhatók a bajban lévő kommandóiak. Hiszen kétszer segít, aki gyorsan segít.