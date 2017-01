Két bizottságban is tevékenykedik, a Victor Ponta vezette Európai ügyek bizottságának alelnöke, és nemsokára Máltára utazik egy konferenciára. Elsősorban kapcsolatépítést remél ettől a munkától. Fontosabbnak nevezte az emberi jogok, felekezetek és kisebbségi ügyek bizottságában rá váró feladatokat, ez a testület foglalkozik az állampolgárok alapvető jogainak biztosításával, a lelkiismereti szabadság szavatolásával, a felekezeti hovatartozás és a szólásszabadság fenntartásával. Eddig egy érdemi ülést tartottak, amikor a dohányzást szabályozó törvény enyhítéséről vitatkoztak, és elvetették az erre vonatkozó javaslatokat, de ugyanakkor napirendre került a Remus Cernea volt képviselő által javasolt jogszabálytervezet is, amely a bejegyzett élettársi kapcsolatokat szabályozná. Ez utóbbi kérdésben nem született döntés, halasztottak, hogy az új képviselők is jobban megismerjék a tervezetet, Benkő Erika pedig úgy döntött, konzultál a magyar nő- és családjogi szervezetekkel, azt követően alakítja ki álláspontját. A miniszterek meghallgatása futószalagon történt, nem is nevezhető valós bemutatkozásnak, inkább formaság volt – mondta el.

A plénumban két fontos törvényt fogadtak el: a 102 illeték eltörléséről szólót, amely véleménye szerint valóban a bürokráciacsökkentést szolgálja, illetve a 2000 lej alatti nyugdíjak adómentességéről szólót. Ez utóbbit azért is jelentősnek nevezte, mert nagyon sok háromszéki idős ember életét teszi kicsit könnyebbé. Az RMDSZ azt szerette volna, hogy minden olyan nyugdíj esetében legyen érvényes az adómentesség, amely a hozzájárulás (kontributivitás) elvén alapszik, és a speciális nyugdíjakat (a rendőrökét, katonákét, bírókét, ügyészekét, képviselőkét, szenátorokét stb.) terhelje 16 százalékos adó. „Sajnos, ezt a javaslatunkat a bizottság és a plénum is elutasította, habár, véleményem szerint ez így lett volna igazságos” – fejtette ki Benkő Erika.