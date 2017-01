A megyei rendőr-főkapitányság közlése szerint kora délutánig egyetlen útszakaszt sem kellett lezárni, a közlekedést némileg nehezítette a havazás, viszont komolyabb torlódásról, valamint balesetekről nem volt tudomásuk. A közlekedésrendészet egyébként felkéri a gépkocsivezetőket, hogy havas, jeges úton lehetőleg alacsonyabb sebességgel közlekedjenek, emellett figyeljenek oda, hogy a fényszórók és más fényjelzésre szolgáló jelzők működjenek, láthatóak legyenek (takarítsák meg a hótól, jégtől), és használják azokat, lehetőleg kerüljék a merész előzéseket, csak téli abroncsokkal felszerelt járművekkel induljanak útnak (és ne csak amiatt, mert ezt írja elő a törvény), az általános követési távolságnál hosszabbat hagyjanak (hóban a táv megítélése is csalóka), lehetőleg kerüljék a hirtelen fékezést és irányváltást. A kezdő gépkocsivezetőknek azt javasolják, ha nem muszáj, ne induljanak el a havas, jeges utakon, vagy amennyiben megteszik, vegyék komolyan azt a kitételt, mely szerint a megengedett sebességnél óránként 20 km-rel kevesebbel közlekedjenek. A gyalogosokat felkérik, hogy csak a kijelölt helyeken keljenek át az úttesten, és csak azt követően, hogy szándékukat egyértelművé tették a gépjárművezetőnek.

Az újabb havazás egyébként nem okozott nagyobb gondot a megyei besorolású utakon. Török Sándor, a hótalanításért felelős Út- és Hídépítő Rt. vezetője érdeklődésünkre megerősítette, hogy reggel óta egységeik terepen voltak, és mindenhol sikerült úrrá lenni a helyzeten, a hatáskörébe tartozó egyetlen útról sem érkezett jelentés fennakadásokról. Török Sándor hozzátette: remélik, ahogy az elmúlt napokban, nem lesz jelentős szél, amely megbonyolíthatja a dolgukat.

Sepsiszentgyörgyön a reggeli órákban nehezítette meg a köztisztasági vállalat, a Tega Rt. dolgát, hogy éppen a csúcsforgalom idején kezdett el erősebben havazni, így a hóekéik lassabban tudtak haladni, illetve a nap folyamán az állandó csapadék miatt is több helyen az utakat nem sikerült teljesen letakarítani – mondta el érdeklődésünkre Máthé László igazgató. Kora délutánra a város fő útvonalait letakarították, és a mellékutcákban is haladtak, miután a havazás is alábbhagyott.