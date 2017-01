A város belterületének újraosztása adózási szempontból igazságosabbá vált, ugyanis figyelembe veszi az adott körülményeket, így előfordul, hogy egy utca egyik része egyik, másik része másik övezethez tartozik, következésképp az ott lévő ingatlanok adójának mértéke is eszerint változik. Fontos tehát a pontos adóbesorolásért a változtatásokat felvezetni, ez a munka zajlik még jelenleg is – tájékoztatott Sztakics Éva alpolgármester. Sietségre amúgy sincs ok, hiszen januárban és februárban is tízszázalékos kedvezményt kapnak azok, akik egész évi adójukat egyszerre törlesztik, márciusban már csak ötszázalékos a kedvezmény. A tapasztalat az, hogy az év első két hónapjában sokan igyekeznek kihasználni a tízszázalékos engedményt, az adóhivatal pedig nem ekkora tömegre van berendezkedve – a sorban állás elkerülhető a ghiseul.ro online adófizetési módszer alkalmazásával.

A sepsiszentgyörgyi városháza különben értesíti a lakókat, mennyi adót kell fizetniük, de az adótájékoztatás is csúszik az övezeti újraosztás miatt, az értesítéseket csak február első felében kezdik kézbesíteni.