Baróton nem nőnek az adók és illetékek, sőt, bizonyos esetben csökkenni is fognak, de a megváltozott számítási módszerek miatt így is több bevételre lehet számítani, mint az elmúlt esztendőben. A tanács legutóbb arról is döntött, hogy a hatékonyabb behajtás érdekében a városháza alkalmazzon felsőfokú végzettséggel rendelkező szakembert. Lázár-Kiss Barna András polgármester szerint azokkal szemben, akik nem mutatnak hajlandóságot elmaradásuk törlesztésére, jogi úton is fel fognak lépni.