Kovács Éva irodavezető érdeklődésünkre arról számolt be, hogy még nem volt tolongás, és ezen a héten nem is számítanak zsúfoltságra, nagyobb sorok azután alakulhatnak ki, miután a postás házhoz viszi a nyugdíjakat. Az iroda munkatársai hétfőn, kedden és szerdán 8 és 15 óra között, csütörtökön 8–17 óráig, pénteken pedig 8 és 13 óra között fogadják az adófizetőket. Tíz-, illetve ötszázalékos kedvezményben részesülnek azok a fizikai, illetve jogi személyek, akik március 31-ig törlesztik évi adójukat. Az első félévi adó befizetésének határideje március 31., a másodiké szeptember 30. A határidő után napi 0,1 százalékos késedelmi kamatot számolnak.

Az irodavezető azt is elmondta, hogy online is törleszthető az adó, de nem a ghiseul.ro oldalon keresztül – amely egyelőre nem működik, feltöltés alatt áll –, hanem arra a kincstári bankszámlára lehet átutalni, amelyet az év elején borítékban postázott levélben tüntetnek fel. Az iroda pénztáránál bankkártyával is lehet fizetni.