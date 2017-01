Vasárnap 16 órától mutatják be a Kovászna Megyei Művelődési Központ kiadásában megjelent, Romulus Cioflec – egy élet képekben című albumot és a Răspîntia (Útkereszteződés) című színdarabját tartalmazó kötetet. Az albumot dr. Luminița Cornea tanárnő, Romulus Cioflec munkásságának egyik legjobb ismerője szerkesztette, a fényképek és a kötetben megjelenő dokumentumok a Keleti-Kárpátok Múzeuma és a Cioflec család gyűjteményeiből származnak. A színdarab eddig kéziratban volt olvasható, ez az első alkalom, hogy megjelenik nyomtatásban.

A könyvbemutatót követően, 16.30-tól Valter Paraschivescu képzőművész kiállításának megtekintésére kerül sor. A művész a bukaresti Nicolae Grigorescu Képzőművészeti Egyetemen végzett 1983-ban, ez a 34. egyéni tárlata, a figuratív és nonfiguratív határán található játékos-ironikus alkotások az elmúlt húsz év munkásságának szintézisét mutatják. A tárlatnézés után, 17 órakor Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke átadja a Háromszék kultúrájáért díjat.

A román kultúra napja tiszteletére rendezett programsorozat végén Corina Răducanu és Eugen Dumitrescu zongoraműveket ad elő – műsoron George Enescu, Bartók Béla, Alexandru Pașcanu, Liviu Dandara, Nicolae Brânduș, Felicia Donceanu és Sabin Pautza művei.

A program szervezői: Árkosi Művelődési Központ, Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Megye Tanácsa és a kulturális minisztérium.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház Tom Dugdale Egyszer élünk (rendező: Tom Dugdale) című produkciója (Euripidész Alkésztisz című drámája nyomán) ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban tekinthető meg. Az előadásra érvényesek az Ábel-bérletek, helyet előjegyeztetni, jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában és a www.biletmaster.ro oldalon lehet.

A KOVÁSZNAI POKOLSÁR EGYESÜLET színjátszó csoportja ma 19 órától a pákéi kultúrotthonban mutatja be Tamási Áron Boldog nyárfalevél című háromfelvonásos színművét (rendező: Gazda József).

GRUPPEN-HECC. A Rádió Gaga és a Gruppen-Hecc Kézdivásárhelyen vasárnap 17 és 20 órától a Vigadó Művelődési Házban mutatja be Lecsó Macsó című szilveszteri kabaréját (rendező: Hompot Szilárd).

A VÁROSI SZÍNHÁZ január 16-án, hétfőn 19 órától a Toldi-bérleteseknek, január 17-én, kedden 11 órától diákoknak és 19 órától a Gábor Áron-bérleteseknek játssza Ray Cooney Ketten a neten című vígjátékát Kolcsár József rendezésében. A fennmaradó helyek függvényében az előadásra jegyek is válthatók felnőtteknek 15, diákoknak és nyugdíjasoknak 10 lejért, a csoportos diákelőadásra a jegy ára 5 lej.

ELMARAD a január 19-ére betervezett Pénz az égből előadás objektív okok miatt. A már megvásárolt jegyek január 25-éig a kulturális szervezőirodában visszaválthatóak, illetve átválthatóak más előadásokra. Februárban két alkalommal tekinthetik meg a Pénz az égből című előadást: 5-én, vasárnap 19 órától és 16-án, csütörtökön 18 órától.



Bábszínház

A Cimborák Bábszínház Benedek Elek: A só – mese a szeretetről című előadását vasárnap 18 órától szabad előadásként, ezt követően hétfőn és kedden 10 és 12 órától szervezett csoportoknak játssza Sepsiszentgyörgyön a kamarateremben. A jegyek előfoglalását a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon várják. Jegyeket váltani az előadások előtt fél órával lehet a kamaraterem előterében 7 lejért. Szervezett csoportok esetén a kísérő pedagógusok belépése ingyenes. Rendező: Nagy-Kopeczky Kálmán.



Hitvilág

Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat minket (2Kor 5,14–20) témával Sepsiszentgyörgyön január 15–22. között szervezik meg a történelmi egyházak az ökumenikus imahetet a következő program szerint: vasárnap a belvárosi református templomban igehirdető Zelenák József lelkész-esperes; hétfőn a Krisztus Király római katolikus templomban igehirdető Incze Zsolt lelkész-esperes. Az ökumenikus alkalmak naponta 18 órától kezdődnek.



Kiállítás

* A Székely Nemzeti Múzeumban az „Indulj el egy úton...” – Kallós Zoltán életművét összegző kiállítás január 15-ig látogatható.

* Leltár miatt nyitva a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér január 29-ig hétfő kivételével naponta 11–19 óráig. Honlap: www.magmacm.ro.

* Az Erdélyi Művészeti Központban Jakobovits Miklós nagyváradi festőművész emlékkiállítása január 29-ig tekinthető meg keddtől péntekig 10–17, szombaton és vasárnap 10–14 óráig.



Megjelent: Hencz Hilda: Magyar Bukarest

Románia nem kizárólag a román etnikumúak alkotása. A történelem során élt mellettük számos „idegen” és „kisebbségi”. A két világháború közti Nagy-Románia, bár „egységes nemzetállamnak” nevezi önmagát, egyike Európa legváltozatosabb etnikai palettájú országának. Kiváltképpen a városi kör volt kozmopolita, a burzsoázia pedig nagymértékben „nem román” eredetű. Mélyreható kutatások szükségesek ezen etnikumok hozzájárulásáról a város történelméhez. Hencz Hilda jó példával jár elöl ilyen szempontból a bukaresti magyarokról szóló könyvével. Románia fővárosa valóban „magyar” város volt, ahogy voltak időszakok, amikor görög, zsidó vagy éppen német volt. 1930-ban körülbelül 640 ezer lakosából 24 ezer volt magyar nemzetiségű, minden társadalmi és szakmai rétege képviseletében. Komoly dokumentálással, figyelemreméltó alapossággal és szakmai szigorral rekonstruálja a szerző lépésről lépésre a bukaresti magyar közösség alakulását. Vitathatatlan történetírási siker. (Lucian Boia történész, akadémikus, a Bukaresti Egyetem tanára)

A Magyar Napló és a Hármas Alapítvány közös kiadásában megjelent 360 oldalas könyv ára 45 lej, megvásárolható a H–Press elárusítóhelyein.



Felfüggesztika beteglátogatást

Tekintettel az akut légúti fertőzések számának megnövekedésére, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház január 16-ától meghatározatlan ideig felfüggeszti a beteglátogatást az újszülöttosztályon és a gyermekgyógyászaton.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön 8–12 és 16–20 óráig ma 1918. december 1. úti Sensiblu (0267 310 219); csütörtökig naponta 20–8 óráig a Sport utcai 4-es Galenus (telefon: 0367 800 011, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén az Ambrózia II., hétfőtől a Richter Gedeon (0267 362 280); Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Hermann (0267 377 366, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

MEGEMLÉKEZÉS. A Történelmi Vitézi Rend kézdiszéki állománya szervezésében ma a katrosai kettős keresztnél tartanak megemlékezést. Gyülekezés a katrosai csárda előtt 12 órakor. A bellői keresztnél való megemlékezésre a gyalogtúra 7.30-kor indul a kézdivásárhelyi Gábor Áron-szobortól.

PARNASSZUS. A sepsiszentgyörgyi irodalmi kör közös filmnézéssel kezdi 2017-es programját. Levetítik A talál­kozás című filmet, amit interaktív beszélgetés követ. Az eseményre az unitárius egyház tanácstermében kerül sor ma 17 órától. Várnak minden filmbarátot ás irodalomkedvelőt.

SUGÁSFÜRDŐI BUSZJÁRATOK. A Multitrans Rt. sugásfürdői buszjáratai hétköznap 16 órakor indulnak a parkkal szembeni megállóból, vissza 20 órakor; szombaton és vasárnap 9, 16 órakor indulnak, vissza 13 és 21 órakor.