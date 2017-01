Széll Tamás séf, a magyar csapat versenyzője felidézte, hogy a Bocuse d’Or első magyar résztvevőjeként 2013-ban a tizedik helyet sikerült megszereznie. Az idei világdöntőn ehhez képest legalább öt helyet szeretne előrelépni, a dobogó pedig a legszebb álom lenne – árulta el a Bocuse d’Or 2016-os kontinensbajnokságának győztese.

A májusi budapesti Európa-bajnokság után pihenőt tartott a csapat, szeptember eleje óta azonban már zajlik az intenzív felkészülés az egyik fogás alapanyagával, a bresse-i csirkével, november végén pedig kihirdették a másik idei témát, ami rendhagyó módon egy vegán étel lesz. Decemberben frissítették a verseny szabályzatát, betiltották például a faszenes grill használatát, amely egyébként addig a magyar csapat felkészülésében is szerepet kapott. Szigorúan ütemezett felkészülési tervet építettek fel, a többi csapattól is sokat tanultak, de tudnak róla, hogy az ő munkájukból is jól felkészültek az ellenfelek.

A négyfős magyar csapat mellett 20–30 ember dolgozik, felkészülésüket pedig továbbra is tanácsadóként segíti Rasmus Kofoed. A dán séf a Bocuse d’Or történetének legsikeresebb versenyzője, aki először a bronz-, majd az ezüst- és végül az aranyszobrot is hazavihette.

A világdöntő VIP szekciójában magyar alapanyagok és borok is bemutatkozhatnak. Elsősorban aranyszalagos magyar élelmiszereket visznek Lyonba: kiemelt szerepet kap a furmint, a mangalica és a libamáj, de nem hiányzik a magyar lekvár, méz, bárányhús, és a legfontosabb magyarországi fajtákból készült csendes borok és pezsgők is kóstolhatók lesznek. (MTI)