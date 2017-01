Ment, mendegélt Pacsuli néni szép lassan, egyik kezében napernyő, másik kezében a póráz. – Oh, de gyönyörű szép idő! – mondta újra meg újra Pacsuli néni. – Vau! Vau! Jaj de szép! – bizonyította Dodó is, a kedves kis kutyuska.

Hanem egyszerre csak mi történt?

Nem történt egyéb, csak hirtelen beborult az ég, s zuhi, zuhi, zuhogott a záporeső.

– Jaj, istenem, mit tegyek, hová legyek? – sápítozott Pa­csuli néni. – Tönkremegy a gyönyörű, virágos selyemszoknyám! Hopp! Megvan!

Nagy hirtelen a kedves kutyuska pórázát a napernyő nyeléhez kötötte, ezzel felszabadult az egyik keze. Az ám, a bal kezével fogta az ernyő nyelét, jobb kezével a gyönyörű virágos selyemszoknyáját, s ment előre, záporesővel nem törődve.

Hiszen ez így jól is lett volna, ha rettentő szél nem kerekedik. Üvöltött, süvöltött a szél, jobbra-balra ráncigálta Pacsuli nénit. Pacsuli néni az ernyőt, az ernyővel a kedves kutyuskát – s oh, jaj!, hullottak az emeleti ablakból a virágcserepek s egyéb apróságok. Egy virágcserép pont a Pacsuli néni kalapjának repült. Pont a kalapjának!

A szél csak üvöltött, süvöltött, tombolt eszeveszetten, s aztán egyszerre csak hátba kapta Pacsuli nénit, vitte, ragadta, hogy a lába sem érte a földet. Bezzeg, hogy vitte, röpítette az ernyőt is, az ernyőn a kedves kutyuskáját is, s ez nem elég, úgy repdestek körülötte mindenféle kedves apróságok, amiket a szélvihar itt-ott felkapott, hogy Pacsuli néni azt hitte, itt a világvége.

Hiszen a világvége éppen nem volt itt, de ennél sokkal szörnyebb történt, a legszörnyebb, ami Pacsuli nénivel történhetett. Egyszer csak... Oh, jaj!

Az üvöltő, süvöltő, tomboló, romboló vihar kiüvöltötte-süvöltötte Pacsuli néni kezéből az ernyőt, felkapta, ragadta fel a magasba az ernyővel együtt a kedves kis kutyuskát, s a pacsuliillattal együtt vitte erdőkön, mezőkön, hegyeken túl... ki a Városligetbe, ott szépen letette az ernyőcskét is, a kutyuskát is.

Aki nem hiszi, járjon a végére, Pacsuli néni kutyuskája legyen a vendége.

A másolat hiteléül: Elek nagyapó