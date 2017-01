Előző írásunk

Ugyanannak a szerzőnek két nagyon hasonló jellegű darabját mutatta be szilveszter estéjén a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház és a kézdivásárhelyi Városi Színház társulata: Ray Cooney kortárs brit drámaíró a bohózat nagymestere, akinek 1962-től máig mintegy negyedszáz színpadi műve látott napvilágot, amelyek nagyon sok nyelvre lefordítva bizonyos szempontból meghatározták az elmúlt fél évszázad vígjáték-irodalmát. Magyar nyelvterületen talán A miniszter félrelép című darabját ismerik a legtöbben a különböző filmfeldolgozások nyomán, de valamennyi más művét is nagy sikerrel játszották és játsszák itthon és szerte a világon. A most bemutatott Pénz az égből (Sepsiszentgyörgy) és Ketten a neten (Kézdivásárhely) című bohózatok sok szempontból hasonlítanak egymáshoz, és annyira hasonló jellegű előadások is születtek belőlük, hogy célszerűnek tartottam összevonni méltatásukat.