Igaz, Románia nemigen sorolható ebbe a kategóriába, és éppen berendezkedése, szerveinek rossz teljesítménye miatt. Senki előtt nem titok, hogy a mai hírszerző szolgálat a kommunista diktatúra legrettegettebb elnyomó eszközének számító Securitate utódja, módszereit és embereit is onnan örökölte, és az, hogy a nyugati partnerek nyomására „európaibb” szabályok közé, parlamenti ellenőrzés alá kényszerült, még távolról sem biztosíték arra, hogy gyökeres változáson esett át.

A Securitate irattárát tanulmányozó testületben vezetőségi tisztséget betöltő (1989 előtt üldözött) Mircea Dinescu költő mintegy másfél-két évtizede írta le, hogy – első látásra meglepő módon – a hírhedt titkosrendőrség éppolyan tökéletlen volt, mint minden más ebben az országban: rossz törvények, tisztázatlan hatáskörök, ellentmondó utasítások, hanyagságok, emberi gyengeségek miatt sokszor ugyanolyan rendetlen, selejtes, trehány munkát végzett az ügynökök és besúgók gépezete is, mint az eladhatatlan árut termelő gyárak, azaz e sötét erő kiváltságos helyzete ellenére is az adott társadalom része volt. És valószínűleg az is maradt, hiszen attól, hogy több pénzt kap, még nem feltétlenül hatékonyabb a hírszerzés, mint az útépítés, egészségügy, bürokrácia... Sőt: mivel a parlamenti ellenőrzés merőben formális – maga a több bűntény miatt perbe fogott, az SZDP választási győzelme után nyomtalanul eltűnt Ghiţă (Victor Ponta volt kormányfő kebelbarátja) is e bizottság tagja volt, noha együtt nyaralt a most felfüggesztett Florin Coldea titkoszszolgálati alelnökkel, és kétmillió eurós üzleteket bonyolított le a hírszerzés műszaki intézetével! –, semmiféle garanciánk nincs arra, hogy a mindenható Szolgálat az állam és a polgárok biztonságáért dolgozik. Ha így lenne, ők kellett volna elsőként lekapcsolják a szökött üzletember-politikust. De nem tették...

Persze, senki sem a hírszerzés erkölcsi hitelvesztése miatt aggódik, láthatóan ők maguk sem. Minket, polgárokat is inkább az érdekel, hogy valami érdemlegessel, lényegessel foglalkoznak-e a román titkosszolgálatok (nem csupán a legnagyobb, a kisebb többiről még ennyit sem tudunk), elvégzik-e legalább elfogadható szinten feladataikat e jól fizetett testületek? Vagy csak azért tartjuk el mindet, hogy látható és láthatatlan tagjai zavartalanul űzzék saját politikai és üzleti játszmáikat, ahogy ezt a hatalmon levőktől megszoktuk? Ki és mikor fog ennek véget vetni?