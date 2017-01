Sajtótájékoztatóján felelevenítette: magyar Bibliára tette le az esküt, magyarul is szólt, a Szentírás lapjai közé pedig kis székely zászlót tett – maga is tartott attól, hogy botrány lehet belőle, esetleg nem érvényesítik mandátumát, de semmi ilyesmi nem történt. Ez azt bizonyítja, hogy ha eddig gyakrabban hallattuk volna hangunkat, elmondtuk volna bajainkat, talán normálisabb reakciók születnének igényeinkre a román többség részéről – vélekedett. Vállalkozik erre, egyelőre Bukarestben kell képviselni a székelység érdekeit, és ő ezt akarja tenni – szögezte le.

Kulcsár Terza József amúgy az emberjogi bizottságban dolgozik, elmesélte azt is, miként zajlott Florin Iordache igazságügyi miniszter meghallgatása. A rendkívül gyors eljárás során ő maga is három kérdést tett fel a miniszterjelöltnek – ezekre azonban „csomagban” válaszolt, így egy választ kapott csupán. Arra utalva, hogy az új kormány normális ország megteremtését hirdeti, azt kérdezte az igazságügyi tárca vezetőjétől, mi a véleménye arról, hogy a Kovászna és a Hargita megyei prefektus pereket indít és bünteti a székely zászló használatát. A sepsiszentgyörgyi himnuszügyre utalva megkérdezte azt is, miként lehetséges, hogy a kormánybiztos tiltja egy másik uniós tagállam himnuszának éneklését. Továbbá azt is felvetette: lehetségesnek tartja-e a miniszter, hogy a gyulafehérvári ígéreteket alkotmányba foglalják. A bizottsági ülésen Iordache csak annyit válaszolt, hogy az első, akinek a megyében a törvényességet be kell tartania, az a prefektus, és elképzelhetetlennek tartja, hogy a kormánybiz­tos megszegné az alkotmányossá­got. Ebből azt a következtetést szűrte le, hogy a tárcavezető szerint a prefektus téved, rosszul jár el, amikor hadjáratot indít szimbólumaink ellen.

Különben Iordachéval akkor is váltott pár szót, amikor a parlamentben éppen zajlott a szavazás a kormányról: arra kérte Kulcsárt, hogy februárban keresse meg őt az általa felvetett ügyekre vonatkozó dokumentumokkal. Meg fogom keresni, és az összes ilyen ügyet figyelmébe ajánlom majd – ígérte a háromszéki képviselő.