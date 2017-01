A lakónegyedi parkolók ügyében korábban közmeghallgatást is tartottak, a tanácsülés előtti napon pedig három szakbizottság órákig elemezgette a beérkezett javaslatokat, míg végül összeállt a tervezet. S bár ebben Ivan több hete benyújtott javaslata is szerepelt (az évi 150 lejes parkolóbérleti díj euróban való rögzítéséről), a nyugalmazott rendőrfőtiszt elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a szavazásra kerülő változat nem volt elérhető a városháza honlapján: ez szerinte sérti a döntések átláthatóságára vonatkozó törvényt, és emiatt „megtettük az első lépéseket a közigazgatási bírósági eljáráshoz”. Felvetésére Kulcsár Tünde jegyző válaszolt: a városháza honlapján az eredeti, 2009-ben elfogadott határozat mellett kétszer jelenik meg a módosításokat és kiegészítéseket tartalmazó javaslat, az egyik valami hiba miatt nem olvasható, de a másik igen. Ennek ellenére a vitát nem folytatták, a tervezetet elnapolták; Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint azon lesznek, hogy elkerüljék a hosszadalmas pereskedést.

Az ülés végén Rodica Pârvan még szóvá tette, hogy a Józef Bem utcában és közvetlen környékén elviselhetetlen a helyzet, túl sok az autó, és mivel nem tartja tisztességesnek, hogy (éves bérlet kiváltásával) egész napra lezárjon egy parkolóhelyet, őt magát és több szomszédját is megbírságolták, amikor jegy nélkül parkoltak, perelnek is ezért...

Az ülésen egyébként a fizetéses parkolásra vonatkozó tervezet kiegészítését is megvitatták, és el is fogadták. Nicolae Ivan ehhez is hozzászólt, kifogásolta a bírságok behajtási módját, és kérte, hogy ne gépkocsira, hanem tulajdonosra adjanak parkolóbérletet, hogy ha az egyik autója úton van, a másikkal beállhasson ugyanarra a helyre. Ezt a szakbizottságok követhetetlennek tartják, ezért elvetették, de huzamosan távol levő jármű esetén a bérlet átírható más rendszámra – válaszolták többen is. Ami a bírságolást illeti, a helyi rendőrség tagjai okostelefonon követni tudják, hogy ki az, aki elmulasztotta kitenni a parkolójegyet, és ki az, aki ki sem váltotta, a városi adóhivatalban pedig csak a könnyített, egynapos bérleti díjat kell befizetni, a bírságokat másutt is lehet. A tegnap elfogadott tervezet egyik legfontosabb újdonsága ugyanis az, hogy akit érvényes parkolójegy nélkül elkapnak az ellenőrök a fizetéses belvárosi utcákban, az megúszhatja a napi parkolási díj lepengetésével, ha ezt 48 órán belül megteszi. Ha nem, 100 lejes bírságot rónak ki rá, amelyet megfelezhet, ha szintén 48 órán belül befizet 50 lejt. Az új rendelkezés várhatóan heteken belül életbe lép, és idén bővül azoknak az utcáknak a névsora is, ahol fizetni kell majd a parkolásért – miután a jegykiadó automatákat felszerelik. Ezeknek még a beszerzése sem kezdődött el, de azért nem árt hozzászokni a gondolathoz, hogy például a Sugás Áruház mögött és a Váradi József utca alsó részén sem lehet majd ingyen parkolni hétköznap munkaidőben. A Martinovics és a Konsza Samu utca egyelőre nem kerül erre a listára, de ha a forgalom megkívánja, mindkettőt egyirányúsítják majd, és akkor több (fizetéses) parkolóhely lesz a belvárosban.