Nem emelkedtek Kovásznán az adók. A tavalyihoz hasonló értékben kell járulékot fizetni, aki időben megteszi, kedvezményben is részesül. A helyi tanács döntése értelmében már korábban is kevesebbet kellett fizetniük azoknak, akik március végéig egész évi adójukat törlesztik. A kedvezmény tíz százalék. Újdonság, hogy idén a jogi személyek is élhetnek ezzel a lehetőséggel.