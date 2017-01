Úgy tűnik, egyetlenegy dologra összpontosítanak a frissen felkent miniszterek – a miniszterelnökről alig látni, hallani valamit –: bár papíron bebizonyítani, hogy igazuk van. Csakhogy a gond éppen ez, hiába állnak a lábukon papíron a számítások, ha majd a valóság egészen mást tükröz.

Egy héttel ezelőtt dobta be Liviu Dragnea az első nagy „bombát”: az előző kormány 10 milliárd lejes lyukat hagyott a költségvetésben. Utóbb kiderült ugyan, hogy ez az eltűnt pénz nem is létezett, túlbecsülték az éves bevételeket, ám mumuskreálásra elegendő volt, napokig lehetett szidni a szakértői kabinetet, siránkozni a nehéz örökségen. Hiába magyarázták a hozzáértők, hogy a tavalyi büdzsének semmi köze az ideihez, januárban minden nulláról indul, folyt a siránkozás, hogy Cioloşék miatt rossz számokra kényszerültek alapozni terveiket. Aztán túllendültek a felmerült gondon, és elkezdődött az újabb számháború. A „jó hírek hozója” Viorel Ştefan pénzügyminiszter, aki jövedelmet vár olyan intézkedésektől, melyek mások szerint hiányt hoznak, aki 253,2 milliárdra becsüli az idei költségvetési bevételeket annak tudatában is, hogy tavaly ez csak 222 milliárd lej volt. Jelentős forrásként terveznek az EU-s alapokkal, „szavatolják”, hogy ebben az évben 21 milliárd lej támogatás érkezik az országba, pedig még jóformán be sem indultak a programok, és tavaly összesen 4, 4 milliárd lejnyi folyt be. A leglátványosabb azonban a gazdasági növekedés túlbecsülése, a szociáldemokraták szerint a következő négy esztendőben ez átlagosan 5,5 százalékos lesz, pedig a derűlátóbbak is legfennebb 3,4–3,5 százalékos emelkedéssel számolnak.

Tegnap estére a jelek szerint elkészült az idei költségvetés első változata, még egy hétig párton és kormányon belül teszik-veszik, igazítják, majd január utolsó másfél hetében a parlament elé kerül. Kétség sincs, papíron minden rendben lesz, és megszavazzák a tisztelt házak. Nekik nincs veszítenivalójuk, hisz mi történik, ha a tények felülírják majd a számokat, ha a valóság nem igazodik az álomköltségvetéshez: a különbséget valamilyen formában behajtják majd rajtunk, egyszerű adófizető polgárokon.