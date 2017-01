Moszkvában kibérelte a Ritz Carlton Hotel elnöki lakosztályát, ahol az „általa utált” Obama házaspár is lakott, és megkért több „hölgyet”, hogy vizeletükkel mocskolják be az ágyat, ahol az elnöki házaspár aludt. A titkosszolgálatok módszere az, hogy a kiszemelt személyről kompromittáló anyagot gyűjtenek, majd megmutatva az illetőnek, megzsarolják és beszervezik kémnek. Trump akkor még nem is sejthette, hogy mibe keveredik, és azt, hogy Putyin nemcsak Oroszország hírszerzőjének akarja beszerveztetni, hanem nagyobb célja van vele, szeretné, ha szegény(kém) az Amerikai Egyesült Államok elnökévé válna. Pedig ez történt. Csakis azért nyerette meg az amerikai elnökválasztást Putyin Trumppal, mert lejáratására, zsarolására alkalmas információk birtokában van. (Sajnos, Clintonnét nem tudták ilyesmivel zsarolni, esetleg csak a férjét lehetett volna, Putyin ezért nem őt választatta meg elnöknek.) Most Trump a világ legerősebb emberévé vált, akit viszont Putyin fog irányítani. Az a nagy kérdés: vajon Putyint ki fogja vezetni? Ő maga is orosz kémként, KGB-sként kezdte, másképp ő sem lehetett volna orosz elnök. Régi mondás, hogy Amerika elnöke az lesz, akit a fegyvergyárosok akarnak. Most, hogy Putyin beleköpött a puskaporukba, és így nem tudták szárazon tartani, megnyerte a csatát, és Trumpot amerikai elnökké tette. Így egész jól zsarolhatja, tiltakozás közben kénytelen jó pofát vágni a dologhoz, és megkötni Putyinnal a világbékét, ami miatt a fegyvergyártóknak leesik az álla, majd felkopik.

A hírszerzőkkel mindig is baj volt. Egy részük kettős ügynök, akik szívesen adnak el pénzért információkat. Mivel nem lehet ellenőrizni azok hitelességét, nagyokat tudtak hazudni. De olyanok is voltak a történelem folyamán, hogy kenyéradó gazdáik kívánságára olyan információkat szolgáltattak, amilyeneket azok éppen hallani akartak. Így esett például Irak esetében is, amikor a kémeknek azt kellett jelenteniük, hogy tömegpusztító fegyverei vannak, és ezért meg kell támadni.

A titkosszolgálatok nálunk, Romániában is csak úgy működtek és működnek, mint bárhol a világon. A titkosszolgálatot (RHSZ) felügyelő parlamenti szakbizottság volt tagja, Sebastian Ghiţă (Szebi), aki eltűnt, mint szamár a ködben (de úgy látszik, nem is olyan szamár!), azt híreszteli, hogy az RHSZ operatív vezetője, Florian Coldea a korrupcióellenes ügyészség főnökével, Laura Codruţa Kövesivel együtt irányításuk alatt tartják az igazságszolgáltatást, és olyan információkkal etetik, amelyekkel ártatlan embereket ítéltetnek el. Azt állítja, még államfőnket, Klaus Iohannist is azzal zsarolják, hogy bűnvádi eljárásokat indítanak ellene és felesége ellen. De egy másik nagy titokra is fényt derített. Megtudhattuk, hogy miért is nem épült nálunk autópálya Comarnic és Brassó között. Hát azért, mert az említett helyettes RHSZ-főnök, Coldea letartóztatással fenyegette a volt miniszterelnököt, Victor Pontát, ha az említett pályaszakasz megépítését erőlteti, és nem az egyes „nyugati körök” által óhajtottat. Örvendetes, hogy most a hírszerzés nagyfőnöke, Eduard (Hellvig) király, RHSZ-király felfüggesztette tisztségéből az említett Coldeát, és immár reménykedhetünk, hogy hétvégéken nem kell órákig araszolnunk az ominózus útvonalon. Bár talán üdvösebb lenne a nyugati körökbe beszivárogni, és ott zsarolással elérni, értsenek már egyet az említett autópálya-szakasz elkészítésével, amúgy sem ők közlekednének rajta. De azt is meg lehetne tenni, amit legutóbb a svájciak, akik nemrég adtak át egy 57 km hosszú és 2,3 km mélyen futó alagutat. Nem kellene hegyeket elhordani, hidakat, viaduktokat építeni, csak egyszerűen elindítanának két fúrógépet: egyet Brassóból, egyet Comarnicról. Ha találkoznának, egy kétirányú, ha nem, két egyirányú alagutunk is lenne. Az sem volna utolsó dolog, ha némi zsarolással kényszerítenék az új miniszterelnököt, fejezzék már be a vidombáki repülőteret is.