Az ősz folyamán a Szabó Jenő utca korszerűsítése is elkezdődött Kézdivásárhelyen, és az első havazás előtt sikerült is leaszfaltozni.

A járdákat is aszfaltozták, és új szegélykövet raktak. A tél beállta miatt az utca parkolóinak kifestése tavaszra maradt. Az itt lakók kérésére és a megnövekedett gépjármű-forgalomra való tekintettel a Szabó Jenő utca is egyirányúvá vált. Ezt a döntést az is indokolta, hogy a Gyárak utcájából amúgy sem lehetett balra kanyarodni, a főútról nem volt bejárás a Szabó Jenő utcába, ahová csak a Molnár Józsiás utcából szabad behajtani. (iochom)