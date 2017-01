Minden, ami egy tökéletes esküvőhöz szükséges mottóval szombaton harmadszor szervezett egész napos esküvői kiállítást és vásárt a Süti Éden cukrászszalon, a Két Szív Esküvőszervező Iroda és a városháza Kézdivásárhelyen a sportcsarnok előterében. Az előző két esztendőhöz viszonyítva nemcsak a kiállítók, hanem a látogatók száma is jelentősen megnőtt, a nap folyamán több százan tértek be a sportcsarnokba.

A sikeres seregszemlén esküvő- és rendezvényszervező irodák, dekoratőrök, ruhaszalonok, ékszerészek, virágüzletek, kozmetikus-sminkesek, fodrászok, meghívókészítők, körömstúdiók, fotó-videósok, sütemény- és tortakészítők, valamint mézeskalácsosok mutatták be ajánlatukat, népszerűsítették szolgáltatásaikat. A rendezvény házigazdája Ménessy Kinga Kitty médiaszakember, a városháza sajtóreferense volt. A megnyitót követően Gál Botond ceremóniamester és Kicsid Tibor vőfély osztotta meg a hallgatósággal gondolatait, elárulva azt is, miként segíthet egy vőfély egy sikeres esküvő lebonyolításában. A legtöbb érdeklődőt a meny­asszonyiruha-bemutatók vonzották: ezúttal nemcsak szebbnél szebb álomruhákban vonultak fel a csíkszeredai Arany Rózsa, a kézdivásárhelyi Fehér Hölgy és Aliz mennyasszonyiruha-szalon, valamint az ugyancsak kézdivásárhelyi Emily’s Boutique Menyasszonyiruha-kölcsönző lányai és koszorús kislányai, s újdonságként vőlegényruha-bemutatót is tartottak a csíkszeredai Elisabeth Divatáruház jóvoltából. A nap programjából a gyermekruha-divatshow és a táncbemutató – a bécsi keringő – sem hiányzott a helybeli KreaKids Stúdió és Ördög Enikő táncmester közreműködésével. A KreaKids Stúdió előadásában Mesél az erdő címmel a legújabb gyermekkollekciót láthatta a nagyszámú közönség. A szervezők által beharangozott és sokak által várt fehérnemű-bemutató objektív okok miatt elmaradt. A tombolahúzáson a menyasszonyi csokor szerencsés nyertese Tamás Zsuzsa volt. Elekes Enikő, a Két Szív Esküvőszervező Iroda tulajdonosa, a rendezvény egyik főszervezője érdeklődésünkre elmondta: a kézdivásárhelyiek mellett Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából, Székelyudvarhelyről és Sepsiszentgyörgyről érkeztek kiállítók, összesen huszonnyolcan. Idén újdonság a Fehér Hölgy két bérelhető limuzinja és a vőlegényruha-bemutató. Csiszár Melinda tortadekoratőr, a másik főszervező az elmondottakhoz még hozzáfűzte: a kiállítók tanultak abból, hogy az egész esküvői seregszemle nem egyoldalú, nemcsak a házasulandóknak készül, hanem saját maguknak is, hiszen megismerik egymást, egymás szolgáltatásait és munkáit, ami nagyon hasznos dolog. A szakember azt is elárulta, hogy a 2017-es esküvők újdonsága az arany és a rozé szín, valamint a bohém stílus, az erdei esküvőkön a domináns szín a zöld, megjelennek az ásványok és a modern geometria. A kiállításon az élő zenét a székelyudvarhelyi Pátria Szalonzenekar biztosította. A nap folyamán fellépett a sepsiszentgyörgyi 11 éves Zöldi Lara is, akit az RTL tévécsatorna Kicsi óriások vetélkedőjén láthattunk-hallhattunk a nyertes csapat tagjaként, a legjobb lány énekesként.