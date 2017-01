A bajnoki címvédő Sepsi-SIC megszerezte mostani szezonbeli tizennegyedik sikerét, miután szombat este nagyot harcolva, hat ponttal nyert a Kolozsvári U ellen a női kosárlabda Nemzeti Liga 15. fordulójában. A zöld-fehér mezes lányok harmincöt percen át futottak az eredmény után, ám a találkozó véghajráját mind fizikailag, mind idegileg jobban bírták, és roppant izgalmas párharc után szerezték meg zsinórbeli huszonhetedik hazai győzelmüket. A találkozó legjobbja egyértelműen a 27 lepattanót (15 támadó, 12 védekező) leszedő Thompson volt, aki óriásit küzdött a palánk alatt. Játékosunk dupla duplával zárta a rangadót, hiszen 11 ponttal vette ki részét a csapat hétvégi győzelméből.

A Kolozsvári U két egykori Sepsi-SIC-es játékossal érkezett Sepsiszentgyörgyre: közülük csak Harrison lépett pályára, Cutaş vélhetően sérülés miatt a kispadról követte végig a meccset. A találkozót a kincses városbeliek kezdték jobban, akik gyorsan megléptek, és a negyed felénél 6–11-re vezettek. A 9. percben Jeffery triplájával feljöttünk 13–15-re, ám ötpontos hátrányban zártuk a játékrészt (13–18). A második tíz percben is folytatódott gyenge játékunk: a 15. percben tizenkét ponttal vezetett Kolozsvár (20–32). Ekkor Zoran Mikes időkéréssel törte meg a vendégek lendületét, s végül 9 pontos hátránnyal vonultunk szünetre (27–36). Az első félidőben gyatra mutatókkal rendelkezett csapatunk: mind­össze 30 százalékos volt a mezőnybeli dobószázalékunk, az ötből egyetlenegy büntetőt sem értékesítettünk… A derbi harmadik felvonását is a vendégek kezdték jobban, akik a 22. percben Irimia duplájával 13 ponttal vezettek (27–40). Ekkor egy 8–0-s részsikerrel feljöttünk 35–40-re, s lányaink jelezték, még nem adták fel a küzdelmet. A folyatásban gyors kosárváltás, majd szentgyörgyi időkérés következett. Sajnos, nem jöttek be a megbeszélt taktikák, így 41–49-ről vártuk az utolsó negyedet. A negyedik játékrészt Harris két kosara nyitotta meg, amire Ross válaszolt. Kőkeményen védekeztünk, minden labdáért harcoltunk, és a 37. percben átvettük a vezetést (52–51). Előnyünk csak rövid ideig tartott, hiszen Ross visszaszerezte az U-nak a vezetést (52–53). Még csak két perc volt hátra, amikor is Gödri-Părău két értékesített büntetőjével ismét nálunk volt az előny (54–53), s kirobbant a zöld-fehér vulkán. A roppant hangos és frenetikus szurkolás szárnyat adott a lányoknak, akik jobban bírták a találkozó véghajráját, és miután 20–6 arányban megnyerték a negyedet, 61–55-re hozták a roppant izgalmas mérkőzést. Bár nehezen győztünk, ez a siker jó ómen lehet a Román Kupa negyeddöntőire nézve, amikor újra a Kolozsvári U lesz együttesünk ellenfele.

A szombati összecsapás meglepetése Harris volt, aki 12 ponttal járult hozzá a Sepsi-SIC diadalához, de csapatunk minden pályára lépő játékosa odatette magát és keményen küzdött a győzelemért. A vendégek legeredményesebb játékosa Harrison és Butulija volt 13–13 ponttal.

A 15. forduló további eredményei: Alexandria–Aradi ICIM 72–55, Târgovişte–Marosvásárhelyi Sirius 78–68, Szatmárnémeti VSK–Galaci Phoenix 88–86, Jászvásár–Brassói Olimpia 68–98.

Az élmezőny: 1. Sepsi-SIC (14 győzelem/1 vereség) 29 pont, 2. Brassói Olimpia (13/3) 27 pont, 3. Kolozsvári U (10/5) 25 pont, 4. Târgovişte (11/3) 25 pont…

A pontvadászat következő körében a Sepsi-SIC a Brassói Olimpia otthonában lép pályára.