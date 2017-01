A szentgyörgyiek öt gyerekkel álltak rajthoz a versenyen Bocz Attila síedző irányításával, a csapat tagjai: Bíró Maja, Molnár Etele, Barta Martina Máté, Antal Soma és Molnár Bulcsú. A versenyen nyolc megyéből több mint 70 versenyző tette próbára magát.

A háromszékiek műlesiklásban Molnár Etele és Barta Martina Máté révén két harmadik helyet szereztek, illetve óriás-műlesiklásban egyszer állhatott a dobogó legalacsonyabb fokára Molnár Bulcsú. Emellett még összetettben sikerült két harmadik helyet begyűjteni, illetve Bíró Maja mindhárom versenyszámban a 4. helyen végzett.

„Nagyon jó színvonalú erőpróba volt, a szervezéssel is elégedettek vagyunk, a pályák nagyon jó állapotban voltak. Jobb eredményeket is elérhettünk volna, ha nem hibázunk, két dobogós helyezés is kicsúszott a kezeink közül. Sajnos, egyik versenyzőnk, aki az első helyért harcolt, kockáztatott, és nagyon a határon síelve, az ugratónál túl nagyot repült és kicsúszott a pályáról. Összességében elégedett vagyok, a gyerekek nagyszerűen síeltek, gratulálok nekik” – értékelt a verseny után Bocz Attila.

Sepsiszentgyörgyi eredmények: műlesíklás: Molnár Etele (9–10 éves korosztály) 3. hely, Barta Martina Máté (11–12 év) 3. hely; óriás-műlesiklás: Molnár Bulcsú (11–12 év) 3. hely; összetett verseny: Molnár Etele (9–10 év) 3. hely, Antal Soma (11–12 év) 3. hely. Bodzafordulói eredmények (edző: Florentina Floroianu): Eduard Munteanu (7–8 év) 1. hely (műlesiklás), 2. hely (óriás-műlesiklás) és 1. hely (összetett).

Az országos síbajnokság második fordulója a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza rendezésében a sugásfürdői sípályán lesz január 27-én, illetve a bajnokságban a későbbiekben még rendeznek fordulót Kapnikbányán és Brassó-Pojánán is. (miska)