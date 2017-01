A versenynek karitatív jellege is volt, a résztvevők a kommandói iskola újjáépítésének támogatására adakoztak. Az eredményhirdetés lapzártánk idején zajlott a kovásznai Mercur Szállodában, a díjazottakról később számolunk be.

Idén változott a rali központjának helye, eddig Kovásznán állították fel a verseny bázisát, most átköltöztek Kommandó központjába. Ezzel kiesett a Tündérvölgy–Kommandó etap, de az erdők közötti utak kiváló terepnek bizonyultak a több szakaszban zajló, összesen 127 kilométeres autós száguldozáshoz.

Az országból érkezett pilóták mellett Magyarországról, Bulgáriából és Franciaországból is voltak csapatok. „A résztvevők téli körülményekre felkészített raliautókkal álltak rajthoz, többségük az országos bajnokságokban is versenyez – tudtuk meg Simon Árpád főszervezőtől. – Sajnos, az idő enyhült, nem a jellegzetes téli ralinak felel meg a verseny, de ezen nem lehet változtatni. A puha hóban nem fognak a szeges gumik, de a versenyzők tudják, mit kell tenni, bármi van, itt menni kell.”

Háromszékről is több csapat szállt versenybe, de nem mindegyikük számára volt zökkenőmentes a téli rali. A Bedő Barna–Molnár „Csuri” László páros a H12-es kategóriában, BMW M3-assal állt rajthoz. A 260 lóerős motor jól teljesített, de a záras differenciálmű nem bírta a strapát, már az első kör felénél meghibásodott, a blokkolás az útszéli hóba terelte a versenyautót. Késő délutánra sikerült visszavinni az autót a szerelőstandhoz. A műszaki hiba nem aggasztotta különösebben a versenyzőket. „Ezer euróba került a versenyen való részvétel, nem hagyjuk annyiban, az autót levisszük Sepsiszentgyörgyre a műhelybe, megjavítjuk a differenciált, s holnap reggel újból itt leszünk” – nyilatkozta Molnár. Azt is elmondta: eredeti alkatrészről szó sem lehet, az túl drága, ezért improvizálni fognak. Igyekezetük nem volt hiábavaló, már az éjjeli órákban visszaértek Kommandóra, indulhattak a tegnapi körökön.

Szabó Csongor Suzuki versenyautóját a téli ralin különleges felirat, a Sonic Motorsport jótékonysági kampányának szlogenje díszítette. „Adjuk vissza az iskolájukat, támogasd a kommandói iskola újjáépítését” – hirdette a felirat. „Pénzt gyűjtünk a versenyzők között, de bármilyen segítség jól jön. Bízom benne, hogy sikeres lesz az akció. Az a célunk, hogy befejezzük a ralit, és hogy jól érezzük magunkat” – nyilatkozta még szombaton a pilóta.