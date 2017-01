Nem kezdett jól a franciaországi világbajnokságon a magyar férfi kézilabda-válogatott, hiszen 27–23-ra kikapott az Európa-bajnok Németországtól a nyitó fordulóban. A magyar csapat az első félidőben hétgólos hátrányban is volt (9–16), és bár többször is visszakapaszkodott egy találatra, nem sikerült megfordítania az eredményt.

A találkozón bokasérülést szenvedett Nagy László, aki kénytelen volt kihagyni a horvátok elleni összecsapást. A végső győzelemre is esélyesnek tartott németek után a horvátok ellen is alulmaradtak a Xavier Sabaté által irányított magyarok, akik az első félidőben 11–7-re is vezettek, végül pedig 31–28-ra kikaptak a C-csoport második fordulójában. A két vereség azt jelenti, hogy (valószínűleg) már csak a harmadik helyen végezhet Magyarország a csoportjában, a kézilabdázók ma este Chile ellen lépnek pályára.

Eredmények: * 1. forduló: A-csoport: Lengyelország–Norvégia 20–22, Oroszország–Japán 39–29; B-csoport: Spanyolország–Izland 27–21, Szlovénia–Angola 42–25, Macedónia–Tunézia 34–30; C-csoport: Fehéroroszország–Chile 28–32, Németország–Magyarország 27–23, Horvátország–Szaúd-Arábia 28–23; D-csoport: Katar–Egyiptom 20–22, Svédország–Bahrein 33–16, Dánia–Argentína 33–22 * 2. forduló: A-csoport: Japán–Franciaország 19–31, Brazília–Lengyelország 28–24, Norvégia–Oroszország 28–24; B-csoport: Izland–Szlovénia 25–26, Tunézia–Spanyolország 21–26, Angola–Macedónia 22–31; C-csoport: Magyarország–Horvátország 28–31; D-csoport: Egyiptom–Dánia 28–35. (miska)