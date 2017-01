A II. Dani Kinga-emlékversenyen január 28-án, szombaton mérhetik össze tudásukat az érdeklődők, akik 8.30-tól 9.30-ig iratkozhatnak, a megmérettetés pedig 10 órától veszi kezdetét. A versenyre iratkozni nemcsak a helyszínen lehet, hanem az egyesület honlapján is – www.alpinsport.ro –, viszont az online jelentkezés határideje január 27., 18 óra. A viadalra gyerekek és felnőttek is nevezhetnek. A gyerekeknél külön versenyeznek az óvodások, az 1–4., az 5–8. és a 9–12. osztályosok, a felnőtteknél pedig 19–39 és 40–59 évesek, illetve 60 év felettiek.

Az erőpróba után a szervezők 19 órától síbált tartanak az Orchidea Events vendéglőben. A síbálon való részvételhez kérik az érdeklődőket, hogy január 23-ig jelentkezzenek be az egyesület honlapján az események menüpont alatt. Január 29-én, vasárnap 10 órától megkoszorúzzák a 2013-ban elhunyt Dani Kinga sírját a szemerjai temetőben.

A mintaértékű és példamutató sportember, Dani Kinga 1974. november 25-én született Kovásznán, Sepsiszentgyörgyön nevelkedett. A Székely Mikó Kollégiumban érettségizett 1993-ban. Még abban az évben beiratkozott a brassói George Bariţiu Egyetemre, ahol 1999-ben testnevelő tanári oklevelet szerzett, úszásra szakosodott. Sportolói pályafutását 7 évesen kezdte mint alpesi síző. Diákkorában rendszeresen részt vett országos gyermek- és ifjúsági bajnokságokon, ahol több díjat is szerzett. 1999-ben lefutotta a budapesti Kaiser’s Plus maratont, illetve rendszeresen szerepelt a brassói uszodában megrendezett 24 órás maratoni úszóversenyen. Emellett részt vett hegyikerékpár-versenyeken, a 2002 júliusában Brassó-Pojánán megszervezett Balkán-bajnokságon ezüstérmet szerzett amatőr kategóriában. Elmaradhatatlan résztvevője volt a futóversenyeknek is, 2001-ben korosztályos csapatával megnyerte az Békéscsaba–Arad–Békéscsaba szupermaratont. 1996-tól mint duatlonista és triatlonista több második és harmadik helyezést ért el. 2000 augusztusában teljesítette Nagyatádon a hosszú távú Ironmant, azaz 3,8 km úszást, 180 km kerékpározást és 42 km futást. Síalpinizmusban 2001 és 2003 között első és második helyezést ért el egyéniben és csapatban is. 2010 januárjában melanomát diagnosztizáltak nála.

A Dani Kinga emlékverseny partnere a Sepsi ReKreatív, a Székelyek a magasban, a Tribel Apré Ski és a Háromszéki Hegyimentő Szolgálat. (miska)