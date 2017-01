Már az első percekben a kezébe vette az irányítást a Xavier Sabaté által vezetett csapat, Dzsamali Iman kiváló találatainak köszönhetően öt perc elteltével már 6–2-re vezettek, viszont a folytatásban néhány védekezési hiba miatt a dél-amerikaiaknak sikerült egy gólra felzárkózniuk. A helyenként hullámzó magyar játéknak és a foggal-körömmel kapaszkodó chilei kézilabdázóknak köszönhetően félidőben a magyarok csak három góllal (17–14) vezettek. Szünet után is ott folytatták a csapatok, ahol az első félidő végén abbahagyták: a magyar válogatott tartani tudta a különbséget, bár a chilei alakulat okozott néhány kellemetlen pillanatot. Ha nehezen is, de Mikler Rolandék hozták az első kötelezőt, és ötgólos különbséggel megnyerték a mérkőzést. A C-csoportban két ponttal második helyen álló magyarok ma délután a csoportkör negyedik fordulójában Szaúd-Arábia ellen lépnek pályára.

Eredmények: * 2. forduló, C-csoport: Chile–Németország 14–35, Szaúd-Arábia–Fehéroroszország 26–29; D-csoport: Argentína–Svédország 17–35, Bahrein–Katar 22–32 * 3. forduló, A-csoport: Franciaország–Norvégia 31–28, Brazília–Japán 27–24, Lengyelország–Oroszország 20–24; B-csoport: Izland–Tunézia 22–22, Szlovénia–Macedónia 29–22, Spanyolország–Angola 42–22; C-csoport: Magyarország–Chile 34–29, Horvátország–Fehéroroszország 31–25; D-csoport: Egyiptom–Bahrein 31–29, Dánia–Svédország 27–25.



Nagy és Szucsánszki az év kézilabdázói

A férfiaknál Nagy László, a nőknél Szucsánszki Zita lett 2016 legjobb magyar kézilabdázója.

A Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége hétfői ülésén választotta meg a tavalyi év legjobb kézilabdázóit. A férfiaknál a Veszprémben játszó Nagy László 2009, 2013 és 2015 után negyedszer, míg a Ferencvárosban kézilabdázó Szucsánszki Zita 2011 és 2015 után harmadszor érdemelte ki az elismerést. A strandkézilabdázók között John András és Kretz Fruzsina lett a tavalyi év legjobbja az MKSZ elnökségének döntése szerint. A legjobb védőjátékosnak járó címet Szekeres Klára (FTC-Rail Cargo Hungaria) és Schuch Timuzsin (Telekom Veszprém) érdemelte ki, míg a legjobb kapus Janurik Kinga (Érd) és Mikler Roland (Telekom Veszprém) lett. A MKSZ elnöksége a legjobb külföldi játékost is megválasztotta: a nőknél Nycke Groot (Győri Audi ETO KC), a férfiaknál pedig Jonas Källman (MOL-Pick Szeged) bizonyult a legjobbnak. (miska)